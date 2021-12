«La situación sigue siendo privilegiada»

Luis Miguel Ramis, entrenador del CD Tenerife, admitió ayer que el equipo atraviesa por un momento de complicaciones y que se ha alejado de su mejor nivel de juego. De hecho, subrayó que vio a sus jugadores «incómodos con balón», pero ensalzó el gran trabajo defensivo que está permitiendo al representativo «seguir puntuando y no salir a cero» de partidos como el de Cartagena o el de anoche frente al Lugo.

«El equipo con balón no lo he visto ni fluido ni cómodo; hemos estado imprecisos por momentos. Lógicamente tenemos jugadores con calidad y generamos peligro, por ejemplo con Shashoua en el campo, pero nos ha costado», relató el jefe del banquillo blanquiazul. Según adujo, fue un día aciago para el conjunto local, en el que «las cosas no salían» como le habría gustado. Aún así, el representativo se puso por delante y estaba «a solo ocho minutos» de dormir en zona de ascenso directo.

Dicho lo cual, Ramis explicó el porqué de los cambios que introdujo en la segunda mitad. «A Sam buscaba darle aire porque no podía más y llevaba ya tiempo sin competir. Podía incurrir en alguna molestia que derivase en alguna lesión, de ahí el cambio. Y con la sustitución de Rubén Díez, buscaba más verticalidad con Mollejo porque necesitábamos jugadores así, que fueran al espacio», indicó.

Lo que ocurrió es que las permutas no trajeron el efecto deseado. «No es que no encontrásemos ese espacio que buscábamos, es que la propia gestión de la recuperación del balón no nos lo ha permitido. No hemos llegado a generarles el daño que podíamos haber hecho», reconoció.

«Trabajaremos para mejorar», fue el mensaje que repitió con más insistencia Ramis ante los periodistas presentes en la sala de prensa. «El equipo es capaz y ya lo ha demostrado en muchas situaciones. No estamos encontrando al compañero, nuestra ocupación en el campo no hace que saltemos línea con fluidez, nos está faltando eso... Así que tenemos que ganar en atrevimiento», resumió después de dos empates consecutivos.

Eso sí, repitió el entrenador que debe dársele el valor que tiene a la posición privilegiada del Tenerife, «en la que muchos otros equipos querrían estar, compitiendo de tú a tú con un equipazo como es el Eibar». «Estábamos a diez minutos de estar segundos en la clasificación y no debemos perder el horizonte: nuestra situación sigue siendo privilegiada», expuso.

Su rueda de prensa también dio margen para que se le preguntase por la suplencia de Alexandre Corredera, el único futbolista del plantel que ha sido partícipe de todos los encuentros oficiales de la temporada junto a Elady Zorrilla. «Queríamos liberarle un poco de carga y obviamente es una decisión técnica», justificó.

Por último, habló del cambio y amarilla de Álex Muñoz, baja segura para los venideros partidos ante Eibar (Copa del Rey) y Real Zaragoza (liga). «Tiene pinta de una lesión muscular. Descansará la próxima semana y luego tenemos otra de por medio, en la que tendría días [para recuperarse]. Noviembre y diciembre son meses de obstáculos, y éste es uno más, que solucionaremos. Porque confiamos en los jugadores que tenemos», comentó.

«Seguimos en la pelea», fue su resumen. Y prometió trabajo, análisis y concentración para enderezar el rumbo y volver a las victorias.