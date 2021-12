«El Tenerife está en una dinámica donde todo le sale bien»

Tiene mérito que tanto tiempo después siga usted en la brecha.

Y ojalá pueda seguir unos cuantos años más (ríe).

Vuelve usted al Heliodoro y ha dicho su entrenador que se equivoca en Lugo quien piense que se salvarán sin sufrir. ¿Existen finales en diciembre?

Hablar de finales puede parecer n tópico, pero es nuestra realidad. Por desgracia llevamos muchos años peleando hasta última hora. Por suerte hemos ido logrando el objetivo pero este año va a ser igual; vamos a tener que trabajar hasta mayo, que es cuando se dan las notas finales. Esto es muy complicado. Cada semana hay un reto distinto y el nivel crece a cada año que pasa.

Llevan ustedes cuatro empates consecutivos, ¿firman el quinto en Tenerife?

No. Aunque sabemos que es muy complicado ese campo y que va a ser difícil sumar. Vamos a tener enfrente a un equipo que está haciendo las cosas bien, pero lo que queremos es competir y volver a la senda de los triunfos. Estas últimas jornadas no han acompañado los resultados pero, desde el respeto, este sábado iremos a por todas.

¿Cómo ve al Tenerife?

El aficionado está disfrutando. Se ve a un equipo con las ideas muy claras, que sabe lo que quiere y sabe a lo que juega. Está en buena dinámica; y cuando un equipo está así, le sale todo. Por eso pienso que son doblemente peligrosos.

¿Qué le llama la atención del Tenerife? ¿Las individualidades o el funcionamiento colectivo?

Lo que más me impresiona es la capacidad para proyectar a los laterales, meterlos en campo contrario y al mismo tiempo proteger la parte de atrás con tres hombres. Son bastante ambiciosos. Y en cuanto a las individualidades, tienen gente que ha llegado y ha subido el nivel. Los refuerzos lo están haciendo francamente bien. Y todo suma. Es el del Tenerife un momento muy dulce.

Y en ese momento dulce, ¿a quién ve mejor a nivel individual?

Corredera lo está haciendo bien pero es que luego está Míchel, está Enric... Tienen una plantilla muy muy buena.

Y para Iriome será especial volver.

No me ha ido bien en el Heliodoro en cuanto a resultados, pero me siento afortunado por el respeto que siempre he encontrado de la gente de Tenerife.