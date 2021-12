Gallego, esencia de goleador

Enric Gallego está empezando a justificar su condición de goleador implacable y preciso, de 9 conocedor del oficio. No pudo marcar hasta la decimotercera jornada, pero todo tiene su explicación. Eso sí, desde que inauguró su cuenta, la ha ido ampliando con cierta regularidad hasta alcanzar las cuatro dianas como blanquiazul y situarse por detrás de Elady Zorrilla y Sam Shashoua, los que son, de momento, máximos anotadores del plantel tinerfeño (5).

Hay un dato que pone de manifiesto la categoría del ariete catalán dentro de una competición en la que ya sorprendió por su capacidad para acumular goles (15 en solo 19 partidos con el Extremadura 18/19): en los últimos siete encuentros, solo Stuani (Girona) y Borja Bastón (Oviedo) firmaron más tantos que él, 8 y 5, respectivamente, mientras que Álvaro Jiménez (Zaragoza) también consiguió 4. Los demás, incluyendo a delanteros de eficacia contrastada como Rubén Castro, Sadiq, Stoichkov, Yuri o Jesé, no llegaron a tanto en este tramo del curso.

Dentro de la plantilla tinerfeña, los diez goles marcados en estos siete partidos se los reparten Gallego (4), Mollejo, Shashoua, Bermejo, Mellot, Apeh y Míchel (uno cada uno); es decir, que en noviembre y lo que va de diciembre no pudo mejorar sus números Elady, quien paró su contador con el doblete que hizo el 23 de octubre en el triunfo ante el Leganés.

La temporada de Enric se puede resumir separándola en dos partes, antes y después de la lesión de tobillo que sufrió el 24 de septiembre en Almería y de la que recayó siete días más tarde, en Huesca. Debutó en la tercera jornada, en la visita al Carlos Tartiere, y enlazó a partir de ahí cinco jornadas siendo titular, pero con la particularidad de que tanto en el Juegos del Mediterráneo como en El Alcoraz fue sustituido antes del cuarto de hora de juego por el citado problema físico. En plena fase de adaptación al equipo, con menos de 300 minutos sobre el césped, no llegó a mostrarse como el verdadero especialista que es.

La lesión le obligó a perderse los encuentros con el Amorebieta, Las Palmas, Eibar y Leganés. Al fin reapareció en el 4-0 al Burgos del 1 de noviembre, aprovechando la ocasión para estrenarse como goleador blanquiazul. Enric cerró la goleada y repitió en los triunfos ante el Girona (2-1) y Real Sociedad B (2-0), todos en el Heliodoro Rodríguez López. El cuarto llegó el pasado lunes en Cartagonova para evitar la derrota del Tenerife. De esta manera, todos sus goles han coincidido con partidos en los que el representativo ha sumado.

Con casi un centenar de tantos a lo largo de su carrera como profesional, tiene claro que lo de anotar o no «es cuestión de rachas». Ahora está amasando una positiva, aunque aclara que es «un delantero de equipo» que procura «ayudar» con lo que mejor sabe hacer, sacando su esencia de goleador.

Seis tiros a puerta y cuatro aciertos

Las estadísticas de LaLiga indican que Enric Gallego es el segundo jugador del Tenerife con más remates, por detrás de Elady Zorrilla (32) y empatado con Samuel Shashoua (21). De todos esos intentos, seis fueron bien dirigidos y cuatro acabaron dentro de la portería. El que fuera futbolista del Extremadura, Huesca y Osasuna, entre otros clubes, domina el área como pocos. Precisamente, en ese espacio es donde han tenido origen sus cuatro dianas, siempre con lanzamientos con el pie derecho. De momento, la alternativa de los penaltis no le ha permitido sumar más goles. En dos de los tres tiros desde los once metros que ha lanzado el Tenerife en Liga, no estuvo en el campo (en Almería y ante el Amorebieta, Shashoua asumió la responsabilidad), y en la visita del Mirandés al Rodríguez López fue Míchel el lanzador.