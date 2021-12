Sergio, soluciones para todo

Sergio González Martínez (Cartagena, 14/5/1997) no aparece entre los jugadores del Tenerife con más minutos en Liga. Tampoco figura entre los que más veces han actuado como titulares. Pero, de una manera o de otra, interviene con cierta regularidad y se ajusta a la perfección al perfil de futbolista que aporta soluciones para todo, o para casi todo. Ya lo dijo Juan Carlos Cordero el pasado verano cuando lo presentó como fichaje en propiedad por tres años, después de media campaña cedido por el Cádiz. «Es polivalente, importante y necesario en cualquier plantilla», afirmó el director deportivo del club blanquiazul poniendo en valor el peso de esos jugadores que siempre cumplen, sea cual sea su función en el campo o su tiempo de participación.

Después de 18 jornadas y una eliminatoria de la Copa del Rey, Sergio es el blanquiazul que ha jugado en más ocasiones siendo reserva. El cartagenero ha sido suplente ocho veces en Segunda División y una más en el reciente duelo copero ante el CD Ibiza. Con siete en Liga están otros dos obreros, Rubén Díez y Pablo Larrea.

Con casi 400 minutos en Liga, González viene de conseguir algo que se le había resistido esta temporada, enlazar dos encuentros como titular. Jugó de inicio en la segunda jornada, ante el Sporting en el Rodríguez López, y tuvo que esperar a los partidos frente al Alcorcón y la Real Sociedad B, también en casa, para volver a competir de inicio y, por primera vez en este curso, sin ser sustituido.

Ramis tiró de su polivalencia y su capacidad defensiva para fortalecer el medio del campo ocho encuentros, los primeros que disputó, y luego aprovechó su solvencia como central para completar la zaga en los duelos más recientes, ante el Alcorcón, Sanse e Ibiza.

En un Tenerife que solo ha perdido cinco partidos de 19 esta temporada, contando la eliminatoria de Copa del pasado jueves, el ex del Cádiz intervino en doce que terminaron en triunfo o en empate. González incluso cuenta con un pase de gol entre sus estadísticas, el que le brindó a Elady Zorrilla en Butarque (1-2).

Con un protagonismo creciente, al igual que la temporada pasada –se unió al equipo en enero y fue titular en las cuatro últimas jornadas–, González asume su papel con la intención de «aprovechar» cada oportunidad que le conceda Ramis y salir del césped con la sensación de haber contribuido a conquistar puntos. «Intento aprovechar las oportunidades que me dan, y eso es algo que me resulta más fácil en este grupo, ya que si uno no está, el otro te apoya», destacó ayer en los canales oficiales del club. «Todos nos ayudamos entre todos», añadió refiriéndose a una de las «fortalezas» que caracterizan al Tenerife. «Todos vamos a una, aquí no importa quién juegue; nos alegramos por el colectivo», insistió mostrándose «contento» por haber jugado de inicio en las dos últimas jornadas de Liga y por los resultados obtenidos. «Estamos muy satisfechos por haber logrado el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey, pero estamos centrados en el partido del lunes contra el Cartagena, porque sabemos que será duro y que visitaremos un campo complicado», avisó.

Ya sea dentro de su rol más repetido, el de reserva con la garantía de jugar unos minutos, o contando con continuidad en el once, Sergio vuelve a su Cartagena natal dispuesto a sumar, como siempre, y a ofrecer soluciones para todo.