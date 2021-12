El Club Deportivo Tenerife se clasificó este jueves para la segunda eliminatoria de la Copa del Rey al derrotar al CD Ibiza Islas Pitiusas en el estadio Can Misses III.

Los locales lograron adelantarse en el marcador en el minuto 56 gracias a un gran gol de Samu Pinto, que batió a Dani Hernández, debutante esta temporada, con un disparo con rosca al palo largo.

Los blanquiazules se aplicaron en el intento de evitar la eliminación, con tiempo suficiente por delante. Ya con titulares habituales en Liga en el campo como Elady, Mollejo y Enric Gallego, que fueron sustituyendo a Rubén Díez y los canteranos Thierno y Ethyan, el equipo de Luis Miguel Ramis consiguió igualar gracias a un gol de penalti anotado por Míchel Herrero en el minuto 64. Los ibicencos protestaron al árbitro García Verdura al entender que Manu Apeh no había sido derribado. La jugada no fue revisada, ya que en esta fase de la Copa no se aplica el VAR.

El partido llegó al minuto 90 sin más variaciones en el marcador. Al Tenerife le tocó afrontar el desgaste de la prórroga, y al menos logró su objetivo. Fue VIctor Mollejo el encargado de desnivelar la eliminatoria en el minuto 102.

El Tenerife soportó con sufrimiento el intento del Ibiza de llegar a la tande de penaltis, incluso con tiempo para que debutara el canterano Teto.

Este viernes se llevará a cabo el sorteo de la segunda eliminatoria. Lo más probable es que el Tenerife se enfrente a un rival de Segunda División.