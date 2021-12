Ramis: «Esperaba dificultades»

El entrenador del representativo, Luis Miguel Ramis, dio por bueno el esfuerzo de los suyos y, lo más importante, el victorioso desenlace de esta primera ronda. «Ha sido lo que esperábamos. Estos perfiles de partidos y eliminatorias con son muy complicados porque te encuentras a un rival concentrado, implicado al máximo y con una oportunidad extraordinaria ante sí. Eso hace que tengan mucha energía y mucho empuje, como así ha sido durante el partido. Eso hay que combatirlo, adaptarse y responder; lo hemos hecho y así hemos levantado un encuentro que se podía haber puesto muy incómodo», relató el técnico tarraconense.

«Contábamos con que esto pudiera pasar si no nos poníamos por delante en la primera mitad. Ellos nos lo han puesto difícil y las energías suyas han ido a más. Teníamos un total de 22 jugadores que podían participar porque a otros les hemos reservado para que no tuvieran ningún percance», dijo sobre el descanso que dio a hombres como Aitor Sanz o Pablo Larrea. «Había que adaptarse en una tarde difícil, con mucho viento y con dificultades para llevar el mando del partido», adujo.

Ramis reseñó que el objetivo quedó cumplido porque buscaban «pasar la eliminatoria». «A partir del empate hemos ido creciendo; si el resultado hubiera seguido en 1-0, seguramente ellos no hubieran desfallecido hasta el final», sugirió. «En esas circunstancias, los minutos para nosotros pasaban rápido pero hemos manejado bien el balón, les hemos hecho correr y aún así hemos tenido que resolver muchas segundas jugadas. Nos han creado muchas dificultades», admitió.

Sobre la titularidad de Alberto Jiménez, que cumplió 87 minutos, dijo que le vio «bien». Del majorero, comentó que «él entrena con el grupo y conoce los automatismos desde el año pasado». «Ha estado a buen nivel y era el momento de que tuviera protagonismo otra vez», aseveró, habida cuenta del último año difícil que ha pasado el profesional de Fuerteventura. «Hacía tiempo que no jugaba y tenía alguna molestia, de ahí que lo hayamos cambiado», apuntó.

De igual modo destacó el papel de los canteranos que ayer tuvieron minutos. Antes de cerrar, volvió a elogiar al CD Ibiza y subrayó que «se eleva al cuadrado» la ilusión y el entusiasmo en este tipo de eliminatorias. «Son momentos que intentas aprovechar al máximo, por eso los partidos se hacen dificilísimos para los equipos de Primera y Segunda», completó.

Por último, admitió cuáles son sus preferencias ante el sorteo que tendrá lugar hoy. Habrá ocho cruces entre equipos de Segunda y otros cuatro que medirán a conjuntos de la categoría de plata con otros de Primera RFEF. «Lo que me gustaría es que jugáramos en casa. No puedo elegir porque es a sorteo, pero mi predilección es esa», replicó. «Más que nada por lo que supondría otro desplazamiento. Ya esta semana nos quedamos en la Península y no nos gustaría repetir eso antes del final del año», dijo desde la absoluta sinceridad el técnico blanquiazul.

En unas semanas, el Tenerife regresó a la isla balear pero a un campo diferente. El partido fue en Can Misses III porque el CD Ibiza no logró permiso para jugar en el estadio grande. |