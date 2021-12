El partido dará a Suso la opción de despedirse del público del Heliodoro

El partido del 17 de diciembre tendrá entre sus principales alicientes que el público del Heliodoro podrá al fin brindar al último capitán blanquiazul, Suso Santana, la despedida como futbolista que no tuvo. El jugador isleño recibió del Tenerife la noticia de que Luis Miguel Ramis no contaba con él en pleno período estival, cuando aún no se habían levantado las restricciones por la pandemia, así que sus últimos encuentros en activo fueron sin aficionados en la grada.

La presentación oficial del cruce de veteranos y leyendas reveló que el tacuense formará parte de la convocatoria insular, a falta de definir quién será el entrenador de los históricos del representativo. Así pues, la feligresía del Heliodoro podrá ofrecerle un último aplauso mientras llega el prometido homenaje que el club prevé para el verano venidero. Tal y como anunció Miguel Concepción en la despedida al 10 blanquiazul, probablemente sea un amistoso contra el otro gran club de su carrera, el Hearts escocés. «Esperamos que sea un bonito espectáculo y todo salga bien, sobre todo por nuestros hermanos palmeros», precisó ayer su compañero Ricardo León, otro de los fijos en la lista blanquiazul para el 17-D. La iniciativa cuenta con varios patrocinadores y colaboradores como Plátano de Canarias, Silken o Iberia, a los que se sumarán otros a lo largo de las próximas fechas.