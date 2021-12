«Tarde o temprano gestionaremos el Tenerife»

A día de hoy, ¿sigue siendo usted el segundo máximo accionista del Tenerife?

Sí, yo creo que no ha habido cambios sustanciales desde principios del año pasado. Creo que soy el segundo.

Llegó usted al accionariado con la intención de hacerse con la dirección del club, ¿esos deseos han mitigado?

No, para nada. Nosotros tenemos la vocación de dirigir el club y hacerlo crecer desde la gestión. No vinimos aquí para participar parcialmente; ni para vender ni para especular, como se dijo en un principio. Tampoco vinimos a aprovecharnos de una situación comprometida, nada de eso. Más tarde o más temprano gestionaremos el club; es lo que queremos. Pero cuando sea bueno para el Tenerife y sirvamos para un propósito.

¿Qué votará en la junta?

No conozco ninguna de las candidaturas. Concepción ya anunció que se presenta, pero no conocemos quién le apoya ni con qué plan se presenta. A día de hoy y con la información de la que dispongo, no vamos a acudir a la junta. El día que esas preguntas tengan respuesta, podríamos replanteárnoslo.

¿Le ha pedido Miguel Concepción que vote a favor de su proyecto?

Las relaciones son buenas pero cada uno vota lo que considera oportuno. Él ya tiene sus acciones y las de otros grandes accionistas.

¿Teme que pueda producirse la inhabilitación de Concepción a lo largo del próximo mandato?

Bueno, no lo sé. Es algo que no depende de nosotros, obviamente. En algún momento se tendrá que ver ese asunto, pero como no sé a ciencia cierta... Cuando se miró y se analizó aquello, no quedó nada claro que una sentencia de un tema personal pudiera inhabilitarle para un cargo deportivo. La decisión en todo caso será de los órganos competentes. Pero como cuando haya sentencia ya será un hecho irrefutable, cuando se dé, hablaremos. Ahora tampoco merece la pena opinar. Lo que tenemos claro es que una vez haya una sentencia firme, será el CSD que entre a valorar. Especular al respecto me parece una pérdida de tiempo.

¿Esperaba que Concepción se presentase a la reelección?

Sí, sí. Yo estaba completamente convencido de que así sería. Esto es fútbol, esto son resultados y en las circunstancias actuales hay muchos motivos que seguramente le seducen para quedarse por un tiempo más. Su decisión no me sorprende en absoluto.

Viendo la trayectoria del equipo, ¿cree que este año puede producirse el anhelado ascenso a Primera?

Claro. Estamos bien situados, en zona de promoción. El mes de diciembre estoy convencido de que va a ser bueno y enero lo vamos a comenzar en plazas de privilegio. Luego aún quedará mucho y la Segunda es larguísima; habrá que estar preparados para todo. Yo lo que sí le exijo al Tenerife es que esté cada temporada como estamos ahora. Porque al final esto es lo que te da opciones de éxito. Repetir, repetir, repetir arriba... es lo que te da posibilidades raeles de ascenso. No estar en las ocho posiciones de abajo, como ha sido costumbre durante las últimas temporadas. Eso era una calamidad.

¿A favor o en contra de que haya fichajes de enero?

Totalmente a favor. Todo lo que se pueda reforzar, bienvenido sea. Sé que es difícil, pero lo considero absolutamente necesario porque tengo información de que los equipos de arriba se van a apuntalar. Si yo estuviera al mando de las operaciones, haría un esfuerzo y me daría igual el dinero. Yo incluso me he mostrado voluntario de apoyar. Nuestras posibilidades van a ser menores si no nos reforzamos y en cambio los demás sí.

¿A qué se refiere cuando dice que se ha presentado voluntario a ayudar?

Yo si hace falta poner dinero, lo pongo. Pero creo que ya el club tiene esos recursos. Es más una cuestión de acertar, de tener los contactos... Pero si es una cuestión de poner un millón entre todos, yo el primero en la lista. Si somos inversores de verdad y queremos al Tenerife en Primera, hay que hacerlo. Hay que fichar en invierno.

Durante que se incorporó al accionariado, ¿le consta que en los malos momentos haya habido algún movimiento para derrocar a Concepción?

No que yo sea conocedor de él. Los grupos de acciones están bien definidos y creo que todas las cartas están boca arriba.

¿Se le ha pensado por la cabeza desprenderse de sus acciones?

Ofertas sí ha habido pero no atendemos a ninguna. No hemos venido a hacer negocio con nuestras acciones, no de esa manera que nos han propuesto. Es decir, de comprarlas a cinco y venderlas a siete. Hemos venido a generar riqueza desde dentro el club. No tenemos prisa, somos inversores a largo plazo. Y si tenemos que esperar cinco años, diez, 20 años... eso no va a ser un problema.

¿Se ve algún día comprando las que tiene Concepción?

Sí, sí, nosotros seguimos comprando acciones. Hemos comprado una, dos, cinco, siete acciones; también grandes paquetes.

Pero le preguntaba si está dispuesto a comprar las de Concepción.

Sí, sí, claro. Lo que pasa es que no las vende.