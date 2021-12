Fernando Redondo: «Los recuerdos permanecen en mi corazón para siempre»

¿Qué se siente al ser recordado tantos años después?

Para mí es emocionarme, conectar con los recuerdos y revivir todos esos momentos felices. Son cien años del Tenerife y se me vienen a la mente recuerdos únicos que van a permanecer en mi corazón siempre.

¿Qué siente cuando se dice de usted que es el mejor jugador de la historia del club y una de las figuras más emblemáticas de estos 100 años de vida?

No, eso no me lo creo. Por supuesto que lo agradezco muchísimo, pero han pasado por el Tenerife grandísimos jugadores y así va a seguir siendo en el futuro. Ha habido futbolistas con grandísima calidad y grandísimo talento. Eso sí ha sido una suerte. En la etapa que yo participé, justamente una de las cosas destacadas fue el estilo, la manera de concebir el fútbol. El Tenerife entendía el fútbol de una manera que todo aficionado del club se sentía representado. Creo que es algo que marca, y que marca para siempre. Tanto es así que aún nos acordamos ahora de aquella manera singular de interpretar el juego.

Si tuviera que elegir, ¿se quedaría con algún momento de sus tiempos como tinerfeñista?

Es muy difícil elegir un momento. Desde mi llegada todos son grandes recuerdos. A nivel profesional fue mi llegada a la liga española, mi adaptación y mi proceso de integración. El equipo fue en crecimiento hasta llegar a un nivel futbolístico muy alto, tan alto que llegó a cotas posiblemente inimaginadas hasta entonces.

¿Y a nivel humano?

A nivel personal también, por supuesto. Llegué muy joven y en la Isla hice muchos amigos. En el club encontré gente muy amable que me permitió crecer a nivel humano. Nos hicimos novios mi mujer y yo; empezamos una gran vida juntos y para mí es un honor ser recordado todavía. Aún percibo y palpo el cariño y el reconocimiento de la gente de Santa Cruz, de la afición de Tenerife.

¿Qué recuerda de Javier Pérez, el presidente que le trajo?

Javier transmitía que quería armar un buen equipo y que además jugase bien al fútbol. Y todo se fue cumpliendo, aunque para mí los inicios fueron complicados. Me lesioné pronto, tuve problema con mi rodilla... pero a pesar de esos malos momentos, todo lo que tengo que decir de Tenerife es absolutamente positivo. Tengo la impresión de que fue una historia en la que fuimos de menos a más.

Fue icónico su cruce con Maradona pero, ¿cuál fue el partido que Redondo no olvidará nunca?

Me acuerdo del primer partido de liga contra el Athletic de Bilbao en el Heliodoro. Ganamos 1-0 y ahí fue especial encontrarme el aplauso unánime del Helidoro. El cariño de los aficionados fue tan intenso y sincero que me llegó al alma. Ya desde le primer partido hubo química, una conexión instantánea con la grada, que se identificó de pleno con mi estilo de juego y con lo que yo podía aportar al proyecto.