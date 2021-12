El derbi viaja de lunes a domingo

El segundo derbi de la temporada viaja del lunes al domingo. Ya hay gestiones en curso para que la gran fiesta del fútbol canario pase al 2 de enero y no se dispute el día 3 (a las 18:00 hroas), como así había anunciado inicialmente LaLiga. Los dos clubes protagonistas entienden que la fecha escogida para la gran fiesta del fútbol canario lesiona gravemente los intereses de sus aficionados: los del CD Tenerife porque es un día laborable y el horario no favorece la afluencia de espectadores al Heliodoro Rodríguez en vísperas de Reyes; y los de Las Palmas, porque un lunes no parece el día más adecuado para un gran desplazamiento de sus seguidores a la isla vecina.

El derbi se jugará el 3 de enero La primera en alzar la voz fue la Federación de Peñas del conjunto blanquiazul, que se puso en contacto con el colectivo nacional que aglutina a los grupos de animación de todos los clubes (Aficiones Unidas) y mostró su «malestar» en un comunicado emitido a mediodía. Para entonces ya habían movido ficha las directivas de ambos clubes, que hallaron receptividad por parte de LaLiga. Así que a la espera del sí del operador televisivo –el partido ha sido elegido por Vamos, de Movistar Plus– todo apunta a que en las próximas horas se producirá el anhelado viraje al lunes. Al preguntársele por este asunto, el entrenador blanquiazul Luis Miguel Ramis no quiso profundizar y auguró que «en todo caso habrá una buena afluencia de público». El Tenerife aún no ha decidido si hará pagar a sus abonados, pero la trayectoria alcista del representativo invita a pensar que ese día se registrará en el Rodríguez López la mejor entrada de toda la temporada. Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD, se mostró ayer optimista respecto al cambio de fecha. «Nos darán una solución y probablemente el partido de jugará el domingo», indicó ayer.