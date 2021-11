Larrea se asoma a ‘Twitch’

El uso de la plataforma Twitch ya forma parte del día a día de toda una generación. Son cientos de miles de españoles los que se asoman cada jornada a este nuevo universo para seguir a sus creadores de contenido favoritos, estar a la última de las novedades deportivas, conectarse a una tertulia o ver cómo otros se vician a los videojuegos. La plataforma de la que es rey absoluto Ibai Llanos se ha convertido también en el escenario donde han decidido hablar algunos deportistas reacios a hacerlo en los medios de comunicación convencionales. De hecho, las entrevistas de Leo Messi o Kun Agüero al archiconocido streamer español marcaron un antes y un después en la historia de Twitch. Y también en la comunicación deportiva en España y el mundo.

Cada vez son más los futbolistas que prefieren este formato al de la prensa escrita, la televisión o la radio. Aseguran que se sienten menos cohibidos, que los entrevistadores no buscan titulares hirientes y que el tono de las conversaciones se presta más a que ellos mismos las disfruten.

Esta semana se producía la primera entrevista de estas condiciones por parte de un futbolista del CD Tenerife. El protagonista fue Pablo Larrea. Y aunque el diálogo tuvo lugar el jueves, se emitió –con una muy buena acogida entre los usuarios– en la tarde del pasado viernes. Fue en el canal de Miguel Hernández Alayón, sin duda el isleño con más recorrido en el reino de Ibai. En total, cuenta con más de 800 seguidores diarios y los ingresos que ha recibido por su crecimiento en esta plataforma le han valido para financiar mejoras en su propio set up (decorado) así como en tecnología para llegar a su clientela con la mayor calidad posible.

Alayón, de formación periodista, afirma que su experiencia en los medios de comunicación le valió para conseguir esta exclusiva entrevista y también para saber cómo desenvolverse durante la misma. No obstante, ya desde el inicio se vio que la conversación iba por derroteros bien distintos a las que se sostienen en las emisoras de radio o en las páginas de un periódico. A Larrea se le vio divertirse desde el comienzo. El punto de partida de la entrevista –con Alayón en su casa y Larrea en la suya– tuvo que ver con las expectativas del futbolista a su llegada a la Isla. Según confesó, no esperaba una trayectoria tan rotunda del representativo en la competición.

Hubo también momentos para los chascarrillos y las bromas. «Corredera dice que ha jugado toda su vida en Segunda B, pero eso no se lo cree nadie. ¿Tú lo has visto?», verbalizó el entrevistador. La charla duró unos 17 minutos y medio. El espacio en el que fue emitida también llama la atención por lo novedoso y rompedor. Antes y después de la entrevista, lo que se veía era al streamer jugando al FIFA. El momento estrella, cuando Larrea accedió a contar quién es el futbolista más rápido del Tenerife («Shaq puede estar ahí, pero Manolito tiene una arrancada que me tiene alucinado»), el de mejor tiro («A Enric da gusto verle chutar por la gran definición»), el mayor regateador («que sería Sam») y el mejor pasador. «Está entre Corredera, Aitor Sanz o Míchel», relató Pablo, que prometió repetir.