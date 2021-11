Ramis tiene a varios hombres «en el alambre»

El partido contra el último clasificado de la categoría (mañana, 17:15 horas) adquiere una dimensión diferente si se tienen en cuenta las numerosas e importantes dudas que arrastra el Tenerife y si además el herido Alcorcón llega con sensaciones impropias de un colista. Sin ir más lejos, viene de firmar un muy notable partido contra el Éibar, al que le hizo dos goles que fueron anulados.

Luis Miguel Ramis se sumó ayer a la opinión de que el partido venidero no será un paseo, ni mucho menos. Asimismo, confirmó el amplio parte de jugadores con molestias físicas y descartó que Sam Shashoua esté listo para 90 minutos. Incluso puso en duda que pueda estar en la convocatoria, lo cual decidirá hoy después del último entrenamiento de la semana.

«Algunos jugadores están en el alambre, no solo Sipcic. Él va mejor y creemos que no sufre una lesión. Es verdad que dejamos pasar unos días después de las molestias para que las pruebas diagnósticas no nos llevasen a error, porque muchas veces se da la confusión. Pero la evolución del futbolista ha sido buena estos días y mañana [por hoy] valoraremos», apuntó respecto del balcánico, obligado a pedir el cambio en La Rosaleda.

Sin embargo, la preocupación es mayor en relación a Shashoua. «Durante las últimas semanas está arrastrando problemas físicos y le cuesta llegar al final de los partidos porque le aparecen molestias. El otro día tuvo buenos minutos pero no acabó bien; desde luego para 90 minutos no está y ya veremos si puede entrar en la convocatoria», expresó Ramis. A continuación, reveló que Carlos Ruiz también está con problemas y Bermejo sigue descartado, «aunque esté dando pasos adelante».

Durante su alocución ante la prensa, Ramis confesó haber visto «hasta tres veces» el informe que su analista táctico le ha hecho del Alcorcón. «Y cada vez que lo veo, más difícil veo el partido. A nadie se le escapa que para ellos el partido que viene es una final, con todo lo que implica esa palabra. ¿Qué quiero decir? Que es un partido muy importante, muy definitivo para ellos porque tienen pocos puntos, aunque hayan merecido más», completó.

«Lo que muestran en el campo demanda de nosotros máxima exigencia y máxima responsabilidad. Ya la semana pasada mostraron un buen sentimiento de competición en el campo del Éibar, haciendo dos goles que les anularon y sobreponiéndose a un mal inicio. Ese equipo tiene energía, además de jugadores con mucha experiencia en la categoría. Estoy convencido de que en algún momento van a reaccionar e intentaremos que no sea el domingo», adujo el tarraconense.

Desde el afán de quitarle presión a los suyos, también manifestó que el equipo «tiene la misma responsabilidad que en la jornada uno en el minuto uno». Eso sí, subrayó que la doble cita en casa –luego vendrá la Real Sociedad B– es un momento crucial en el desarrollo del campeonato para el Tenerife.

«Los dos partidos que vienen pueden marcar nuestra tendencia. Igual que ya lo hizo la victoria inicial de Fuenlabrada, que nos indicó el camino a seguir. Los dos partidos que vienen tienen el mismo tinte que aquél; y si logramos sacarlos adelante, pueden marcar un poquito el devenir de la temporada y nos pueden reforzar mucho para mantenernos en unas posiciones donde cuesta mucho mantenerse», finalizó.

No hay ‘caso Míchel’

Por segunda semana consecutiva, el jefe del banquillo insular dejó claro que no hay ningún problema con Míchel Herrero, cuya cuota de protagonismo ha decrecido muy considerablemente. Con todo, Ramis insistió en que el nombre valenciano está en sus pensamientos; y volvió a dejar claro la importancia de los duetos de futbolistas, por cómo se compenetra un jugador al lado de otro. «Hay cinco parejas que considero importantes y soy de los que cree que tiene que haber mucha complementariedad entre los centrales, los jugadores de banda, los mediocentros… Míchel está dentro de nuestra cabeza, sabemos lo que nos puede aportar, pero hay distintos momentos en una temporada», zanjó.

Y aunque todavía queda lejos en el calendario y hay otras prioridades, Ramis avanzó que se tomarán en serio la Copa del Rey y afrontarán el duelo con el CD Ibiza con la intención de pasar.