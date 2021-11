El Tenerife, otra vez a Ibiza

En las filas del representativo querían evitar a toda costa al cuadro balear, más que nada por el muy tortuoso desplazamiento, que se producirá justo antes de visitar otra plaza mal comunicada como es Cartagena (lunes 6 de diciembre) en liga.

Sergio Tortosa, director deportivo del equipo balear, sí recibió el emparejamiento «como una gran noticia» para su club. «Para nosotros estar en el bombo era un premio y acogemos con sumo agrado que nos haya tocado un histórico del fútbol nacional, como es el Tenerife». Según apuntó, tienen atado un acuerdo para usar el campo principal de Can Misses y confía en que no haya «ninguna comunicación adversa o desagradable» que les impida utilizarlo.

Tortosa se pronunciaba en estos términos por la agria polémica y el continuo enfrentamiento que les separa del otro equipo representativo de la isla, y con el que hace escasas fechas protagonizaron un feo cruce de reproches en Twitter. Sea como fuere, añadió que Ibiza está viviendo «un momento grande de fútbol» y mostró su ilusión por que el estadio «registre una gran entrada el día que venga el Tenerife».

En este sentido, agregó que «será un bonito espectáculo» y no tiene por qué afectar a la asistencia de público que el representativo haya estado en Can Misses hace muy poco tiempo. Por último, manifestó su voluntad de mantener contactos con la directiva blanquiazul para organizar el encuentro de la mejor manera, a la espera de confirmar el horario, la fecha elegida y si tendrá cobertura televisiva en directo.

Aunque no sea un club con gran tradición copera, el Tenerife ha vivido grandes experiencias en esta competición en las dos últimas temporadas. El año pasado apeó al Sestao River y al Castellón, éste último de su misma categoría, antes de recibir en el Heliodoro Rodríguez al Villarreal, al que estuvo cerca de eliminar en dieciseisavos de final (0-1). En la campaña anterior, el cuadro entonces dirigido por Rubén Baraja fue incluso más lejos en el torneo del KO. Empezó con un duelo plácido en el Silvestre Carrillo contra el Mensajero, a continuación apartó de su camino al Rayo Majadahonda en los penaltis y luego tuvo ocasión de medirse con dos Primeras con una muy notable afluencia de espectadores en el feudo capitalino. Al Valladolid le derrotó por la mínima (2-1) y contra el Athletic cayó en los penaltis tras un vibrante partido con seis goles (3-3).

El actual formato de competición, a partido único hasta las rondas finales, privilegia la opción de que puedan darse duelos desiguales y otorga a los conjuntos de Segunda serias opciones de llegar a octavos e incluso cuartos de final. De momento, los únicos cuatro clubes que no entraron en el bombo son los que jugarán la Supercopa: Real Madrid, Barça, Athletic y Atlético de Madrid.

El Islas Pitiusas había llegado a un acuerdo para utilizar el campo principal de Can Misses para cualquier cruce copero contra un Primera o un Segunda. Así que al Tenerife le tocará volver al mismo escenario donde recientemente empató contra la UD Ibiza (0-0) en el torneo liguero.

El «plus» de Sergio González

Sergio González es un comodín para Ramis. Contra el Málaga le tocó ejercer de central (ante la lesión de Sipcic y el proceso febril de Carlos Ruiz) y en varias ocasiones ha mostrado también su ya probada solvencia como pivote. El ex del Cádiz afronta con máxima ilusión el actual momento del representativo y subraya que la privilegiada posición clasificatoria de los blanquiazules «es un plus que se nota».«Ahora viene el Alcorcón y estamos centrados en sacar tres puntos con nuestra gente», verbalizó respecto a la venidera cita con los alfareros. «Este equipo lo lucha todo hasta el final, vayamos ganando, empatando o perdiendo. Por la última derrota no podemos lamentarnos, sino estar concentrados en el siguiente partido. Tenemos ganas de que llegue el domingo y nos apoye nuestra gente», añadió. Para González, el Tenerife tiene que hacerle « un partido difícil» a su oponente, que viene con evidentes apreturas clasificatorias. Respecto a su rol en el equipo, explicitó que no tiene problemas para variar su demarcación. ««Siempre estoy dispuesto a cualquier posición donde me ponga el míster, sea central o mediocentro. Busco dar lo máximo de mi y me siento cómodo en ambas posiciones. Aquí, la competencia es máxima», cerró.