Míchel Herrero pierde influencia. Uno de los futbolistas que se presumía más importante para el proyecto del representativo ya no es un fijo en las alineaciones de Luis Miguel Ramis. En los cinco últimos partidos oficiales del equipo blanquiazul, tan solo contabiliza 92 minutos de juego (un 20,4% de los disputados en este tramo liguero). Con todo, el entrenador subraya que no hay ningún problema con el ex del Valladolid y que el jugador está «tranquilo».