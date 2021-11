Ramis: "A mí no me parece que sea penalti”

Anoche en Málaga, Luis Miguel Ramis no parecía nada conforme con la primera mitad de los suyos ni tampoco con el arbitraje. Ya no solo por la acción del penalti, que para el tarraconense no fue; sino también por no revisarse una mano en el área del conjunto anfitrión, según detalló el entrenador en rueda de prensa.

A juicio de Ramis, los suyos estuvieron mucho más entonados en el transcurso de la segunda mitad. “La primera fue más floja y en la reanudación sí estuvimos más intensos, con más decisión. También es verdad que nos hemos precipitado menos”, pormenorizó el jefe del banquillo insular.

“Nos condena y nos genera mucha desconfianza”, dijo el 1-0 y del mal arranque del representativo en Málaga. “Luego nos hemos reseteado y hemos gestionado mucho mejor las posesiones. En las situaciones que generamos, no hemos estado acertados”, apuntó respecto a la falta de precisión en las escasas oportunidades de las que dispusieron los suyos.

“En la primera mitad, ellos están mejor con balón pero las ocasiones claras son nuestras. Hemos tenido una de Elady y otra de Rubén, que se va cruzada; y al final nuestro déficit ha estado en no entrar bien en los primeros minutos. Curiosamente coinciden en ese tramo situaciones como la del penalti y ya desde entonces vamos contracorriente ante un rival que se crece con su afición”, completó en su análisis de los primeros 45 minutos.

“No he visto demasiados apuros para nosotros y Juan Soriano apenas ha tenido que intervenir”, fue otra de sus reflexiones. Luego sí, habló del arbitraje. “Desde mi posición, ni sé si es dentro o es fuera”, comentó respecto a la acción que deriva en pena máxima a favor del Málaga. “Parece que es bastante justo. Pero hay muchas piernas y no sé, después de ver varias veces la acción del penalti, a mí no me lo parece”, sentenció.

Lo que le irrita a Ramis es el uso del videoarbitraje. “Está el VAR y no la va ni a revisar”, dijo de la secuencia del penalti. “Se supone que porque le dicen que sí es. Es una decisión, pero es que luego hay otra acción de un jugador del Málaga, una mano que tal cual está el reglamento, también debió ser penalti. Es la misma mano que se da en el Ibiza-Almería, pero en vez de por delante es por detrás”, sintetizó.

Ramis cree que tantas equivocaciones en partidos recientes deberían llevar “a una reflexión”, subrayó. “Con el VAR, nadie debería fallar”, aseveró. Dicho todo lo cual, sí expuso que algunas de sus decisiones de ayer se vieron condicionadas por factores inesperados, como que Carlos Ruiz estaba con molestias. “Ha estado todo el día con fiebre, se asfixiaba y ayer también en el entrenamiento tuvo malas sensaciones. En cuanto a Shashoua y Jeremy Mellot ya llevan varias semanas arrastrando molestias y no queremos que se caigan. Creemos que tienen competencia sana, potente y con capacidad. Y por eso hemos decidido que iniciaran Shaq Moore y Mollejo”, finalizó.

El equipo vuelve a casa sin tiempo que perder, con otro partido oficial en el horizonte, este domingo en horario vespertino (Heliodoro, 17:15 horas) frente al Alcorcón; y a continuación le espera otro envite en casa, frente al filial de la Real Sociedad.