«Ni euforia ni todo lo contrario»

Luis Miguel Ramis no está teniendo que dedicarle mucha atención a la gestión de los estados de ánimo de sus jugadores. La buena dinámica que empuja al equipo está siendo la mejor aliada para un grupo que, según palabras de su superior, es responsable por naturaleza. Los blanquiazules avanzan dentro de un equilibrio que convive con el entusiasmo creciente que se palpa en el tinerfeñismo. «No veo ninguna razón por la que los jugadores tengan euforia, ni todo lo contrario», manifestó ayer.

A Ramis le deja tranquilo comprobar que el denominador común en el vestuario es la «naturalidad», y que la respuesta está siendo la misma que en cualquier otra situación, incluso menos favorable. «Los grados de responsabilidad en este club, vayas mejor o peor, siempre deben ser altos y de máxima exigencia», apuntó alguien que entró por primera vez en el Tenerife siendo futbolista. «Y no veo razones por las que los jugadores deban tener euforia, ni todo lo contrario», comentó analizando la situación desde una «posición de equilibrio» que lleva al equipo a saber «comportarse en los partidos para seguir estando arriba» en la clasificación, que es «lo que ilusiona a la gente. El técnico procura que la «seguridad» que envuelve al plantel que dirige se traslade luego a la competición. «No es anómalo que un equipo tenga una buena tendencia y un buen comportamiento y esté en esta situación», indicó el técnico.

Teniendo claro que hay «poca» euforia de puertas adentro, sí admitió que el Tenerife está «disfrutando» del día a día, sin olvidar que la temporada «es larga» y dará para «muchas situaciones» que el equipo va a tener que «combatir y capear». Pero las adversidades no serán un obstáculo insalvable para los blanquiazules. «Veo una plantilla muy madura y con la intención y la exigencia de intentar mantenerse en estas posiciones», dijo de un Tenerife que terminó la decimoquinta jornada en el tercer puesto de la clasificación. «Sabemos no es gratis estar ahí y que no podemos desperdiciar ni un minuto de la competición», señaló.

Cambios en La Rosaleda.

No serán tantos como ante el Girona, pero en la visita de mañana al Málaga, Ramis moverá algunas piezas para formar la alineación titular. «Habrá cambios», advirtió introduciendo el matiz de que, a diferencia del ejemplo del partido anterior, no habrá una revolución en el once. «Salvo catástrofe, cuando juegas de semana en semana, lo normal es que no hagas seis cambios», aclaró respecto a un tramo del calendario más desahogado, comparado con el de finales de octubre y comienzos de noviembre. «Pero queremos que la activación de los jugadores sea máxima», remarcó con el propósito de que «el protagonista sea equipo y no los nombres». El entrenador dejó para los otros la concesión de las etiquetas para los autores de «acciones brillantes», porque «los goles van detrás de las personas». Su preferencia se ciñe al «rendimiento colectivo, independientemente de nombres, edades y personalidades». En el caso del Tenerife, el «buen rendimiento» que están ofreciendo «todos» los jugadores «ayuda» al técnico a «pensar» que puede contar con cada uno de los integrantes del plantel. «Si hubiera gente desconectada, que no entrenara con intensidad o que tuviera minutos y no los aprovechara, no los quitaría yo, se apartarían ellos. Y aquí no pasa».