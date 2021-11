«Que la afición se ilusione y sueñe nos da aliento y energía»

Se han disputado 15 jornadas y lleva ya el CD Tenerife 27 puntos. ¿Estaba esta cifra en los pronósticos iniciales del vestuario?

Yo por lo menos no tuve un pronóstico inicial. Siempre hablo de lo mismo, y aunque pueda parecer redundante y un topicazo, lo cierto es que la categoría te obliga a ir día a día. Ya al final se verá dónde te pone la clasificación. Ese último cuarto de liga es cuando te juegas de verdad el estar ahí o no. Debemos centrarnos en el día a día, y ya luego lo que venga, bienvenido sea.

Pero precisamente lo mismo de lo que usted habla es que el Tenerife de las últimas temporadas empezara de manera deficiente...

Nosotros no salimos al campo con la intención de que las cosas vayan a salir mal, ni pensamos que eso vaya a ocurrir. Son situaciones que se dan y a veces no salen las cosas como uno quiere. Este año igual estamos teniendo ese pelín de suerte o ese punto más de acierto que nos faltó en otros momentos. Hemos comenzado bien la temporada y el equipo ha sido capaz de seguir con esa buena racha. Trataremos de continuar ganando lo máximo posible.

¿Pero son esos aspectos, la suerte y la puntería, lo único que ha cambiado respecto a la pasado más reciente?

Pues no lo sé. Quizá este año sí tenemos una plantilla con un poquito más de mordiente arriba, que a lo mejor nos ha faltado otros años. Y ese acierto es lo que provoca que los partidos se decanten de un lado u otro, pues este año tal vez sí tenemos ese punto extra.

Supongo que Luis Miguel Ramis también tendrá algo de culpa. ¿Qué les ha dado?

Él tiene la responsabilidad máxima y nos está dando lo que ya nos dio el año pasado, que es una solidez defensiva grande y que el equipo actúe como un bloque. Y luego entender las particularidades de cada partido, para saber por dónde te pueden hacer daño y en qué puedes tú hacerlo al rival. Y él es un entrenador que eso la maneja de una manera excelente, por lo que cuando salimos al campo sabemos lo que debemos hacer y lo que tenemos que evitar.

Cuatro victorias ya fuera, tantas como todas las logradas el año pasado. ¿Es este un dato revelador?

Desde luego que es un dato importante y a tener en cuenta. Históricamente hemos sido un equipo que nos ha costado ganar mucho fuera de casa, pero este año hemos logrado darle la vuelta a ello. Es uno de los aspectos que el míster marcó desde el primer día, que para él era igual jugar fuera que hacerlo en casa; que las sensaciones y las intenciones fueran las mismas. Y en ello estamos. A ver si logramos el lunes esa quinta victoria, aunque sabemos que es un campo muy difícil en el que el Málaga todavía no ha perdido. Trataremos de que el lunes sea el primer día.

Es un campo que no se la da bien al Tenerife. ¿Ha ganado usted en La Rosaleda?

No, creo que no. Esperemos que el lunes sea la primera vez. El año pasado hicimos un gran partido y estuvimos cerca, pero no pudo ser. A ver si esta ocasión...

¿Hay motivos para soñar o todavía es muy pronto? Porque al menos el entorno sí lo está haciendo...

Bueno, que la afición se ilusione y que sueñe me parece fantástico. Dos da aliento y energía cada jornada. Pero sabemos como es esto y que estamos en una liga muy competitiva y muy larga, en la que hoy te encuentras ahí y en tres partidos te ves fuera. El Sporting, por ejemplo, llegó a ser líder y tras la última jornada está fuera de playoff. Para lograr que esa ilusión de la gente se mantenga debemos hacer el trabajo diario al máximo nivel. Sacar buenos resultados cuesta mucho. Debemos tener tranquilidad y trabajar cada partido a muerte para intentar sacarlo adelante.

Lo veo en la misma línea de Ramis cuando afirmó hace unos días que ni en la jornada 35 se podría catalogar todavía al Tenerife como un serio candidato al ascenso...

Sí, es que así. La clasificación te va situando poco a poco, pero no es hasta que quedan cinco o seis partidos cuando realmente puedes decir si puedes estar aquí o allí. Hacer cábalas antes de ese momento es perder energías y desviar la concentración del foco. Y ese foco es el del próximo domingo, o el lunes, como en este caso. No podemos mirar más allá.

¿Ve algún equipo fuera de concurso?

Quizá el Almería está un punto por encima del resto, y ya saca siete puntos a nosotros, que somos terceros. Es un colchoncito majo de cara al ascenso directo; pero repito, puede pasar cualquier cosa.

Solo ha jugado dos partidos completos, con un rol de titular pero acostumbrado a ser sustituido. ¿Acostumbrado ya a esa función?

Estoy a disposición de lo que el entrenador considere en cada momento y si él entiende que necesita a otro jugador en lugar de a mí no pasa nada. Estoy aquí para sumar, tenga un rol u otro. Intento que el equipo sea lo más competitivo posible y gane partidos. Si no puedo saltar al campo estaré fuera animando a mis compañeros como uno más.

El otro día volvió a ser sustituido, pero esta vez por ver una tarjeta amarilla en el minuto 2. Incluso luego se jugó la rojas en varias acciones más...

Es verdad que la tarjeta lastra, y más en un partido como el del otro día que se puede decantar por esos detalles... Es normal que el míster cuide ese tipo de aspectos. Son cosas que a veces tampoco puedo controlar. Es una pérdida en el centro del campo, con el rival encarando a la línea de cuatro, y si tengo que parar esa jugada y me cuesta una tarjeta, pues no es algo tan grave.

¿Lo ve más como una necesidad que como una cosa a corregir?

Sí, lo percibo así. A ver, ¿que a lo mejor en una acción excelente mía podría haber hecho la falta sin ver la tarjeta? Podría ser. Pero no lo veo como un error. Si se puede evitar, perfecto, pero si hay que hacerlo, para eso estoy también.

Este curso han variado casi todos los jugadores en el mediocentro, pero casi el único que se mantiene es Aitor Sanz. ¿Con cuál de los nuevos compañeros de puesto se queda?

Pues con todos. Este año la verdad que es una gozada porque disponemos de mucha variedad, jugadores de diferentes características y que se complementan. Para el míster es una maravilla tener esa variedad y poder elegir el tipo de jugador que el partido necesita. Es un plus para el equipo.

Por características, con quien cree que caza mejor?

No lo sé. A lo mejor Míchel o Corredera pueden ser un poco más complementarios a mí que Pablo o que Sergio, pero si tengo que jugar junto a ellos en cualquier momento, no hay ningún problema.

De los que no son de su puesto, ¿qué otro fichaje la está llamando más la atención?

Hay varios jugadores que están sobresaliendo mucho. Elady lo está haciendo muy bien; Enric también; Rubén es un jugador que me encanta; Jeremy se está marcando un temporadón, lo mismo que José León, Juan Soriano... El equipo está rindiendo a un gran nivel y espero que siga así la cosa.