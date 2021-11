Soriano encuentra su sitio

No hay otro jugador del Tenerife que haya completado los 15 partidos de Liga. Juan Soriano empezó como titular en Fuenlabrada y no solo se ha mantenido en el puesto, sino que se ha ido consolidando como uno de los mejores porteros de la categoría. El sevillano, contratado el pasado verano por tres temporadas, está sacando partido de la ventaja que le fue esquiva en otras campañas: la continuidad.

Aunque parezca sorprendente, desde que es profesional no había enlazado 15 actuaciones en Liga. Es más, su récord de encuentros disputados hasta la decimoquinta jornada era de siete, los que jugó en el curso 2019/2020 con el Leganés, en Primera División. Fue un ejercicio que cerró con 11 participaciones. Antes, con el filial del Sevilla –su punto de partida como canterano– en Segunda División, se había puesto los guantes en seis ocasiones a estas alturas del calendario para finalizar la Liga con 26 encuentros en la 2017/18. Y la referencia más cercana, la de su año cedido en el Málaga –20/21–, tampoco estuvo marcada por la regularidad: 5 de los 15 primeros partidos jugados y 18 en total. En el equipo de La Rosaleda se encontró con la inusual particularidad de que el entrenador, Sergio Pellicer, fue rotando a los guardametas –Soriano y Dani Barrio– cada dos o tres fechas del calendario.

«Un portero necesita continuidad y en los últimos años no tuve la que quería», confesó Juan ayer en los canales oficiales del Tenerife. A su llegada a la Isla, empezó la pretemporada con la competencia del veterano Dani Hernández, y Luis Miguel Ramis tomó la decisión de que fuera el andaluz el arquero titular en la fecha inaugural. «Estoy en un momento en el que me estoy encontrando muy bien, con mucha confianza, porque el míster decidió apostar por mí», reconoció el dueño del dorsal 1.

El lunes que viene lo lucirá en un estadio que le resultará familiar, dado que el Tenerife visitará la anterior casa deportiva de Soriano, La Rosaleda. Juan jugó en el Málaga una temporada cedido por el Sevilla. De esa etapa guarda gratos recuerdos, a pesar de que no llegó a disfrutar de la presencia del público en las gradas debido a las restricciones sanitarias. Pero sabe que la cancha malacitana no se conquista con frecuencia. «Al Málaga le está costando como visitante, pero como local es de los más fuertes de la categoría, entre otras cosas porque la afición ayuda mucho y lleva en volandas al equipo. Allí meten fácilmente a 20 mil personas y eso es un plus para ellos; vamos a sufrir», advirtió.