Mellot, invitado inesperado en el repertorio goleador blanquiazul

Jérémy Mellot vivió el pasado lunes una experiencia que no disfruta todos los días. Lo suyo es defender. Como mucho, sumarse al ataque para poner algún centro. No es poco para un jugador que ya sabe lo que es dar asistencias siendo futbolista del Tenerife. Lo de tirar a puerta no es lo más frecuente en su juego, pero cuando ve clara la oportunidad de hacerlo, como en el partido ante el Girona, se anima. Y da ese paso con plenas garantías de éxito, tal como se vio en él último triunfo blanquiazul. Su lanzamiento a media altura se convirtió en un auténtico golazo. El primero que logra con su actual equipo, y el quinto de su carrera.

El lateral derecho francés no marcaba desde 26 de julio de 2019, cuando contribuyó a que el Guingamp sumara un punto ante el Grenoble (2-2) en la apertura de la Ligue 2 2019/2020. Según la base de datos del portal especializado Transfermarket, Mellot había anotado con el mismo equipo en la campaña anterior y también con el Rodez, uno en la 2018/2019 y dos en la 2017/2018.

Ahora ha aumentado su cuenta como futbolista del Tenerife. Fue un gol con acento francés, algo que no pasaba desde que Sylvain N’Diaye anotó en una visita del equipo blanquiazul al campo del Elche el 11 de noviembre de 2007 (3-1), tal como recordó el club ayer en su página web. «Estoy muy contento por este gol, que es fruto del trabajo del grupo», comentó Jérémy en los canales oficiales del Tenerife.

El defensa fichado el pasado verano recordó que el equipo de Ramis demostró ante un «gran rival» como el Girona que sigue siendo «un bloque». Además, destacó la conveniencia de que el Tenerife se haga «fuerte» en el Heliodoro Rodríguez López. «Para seguir detrás del grupo de cabeza tenemos que mantenernos fuertes y ser sólidos en nuestro campo y sumar de tres en tres», comentó Mellot, quien disfruta sintiendo el «calor y el apoyo del público» que acude al estadio. «Es algo que hace que nos sintamos mejor en el campo y que apretemos cada vez más; es muy importante», manifestó.

En cuanto a sus primeros meses en la Isla, reconoció que la acogida de los compañeros, de los técnicos y del personal del club está siendo «muy buena». Asimismo, afirmó que tanto él como su familia se sienten «muy a gusto» en Tenerife. El aprendizaje del idioma está siendo un factor a su favor. «Voy a clases de español con mi mujer y gracias a eso puedo comprender mejor a los compañeros y me siento más integrado en el grupo, porque ya puedo entenderme con los demás», declaró Mellot, cuyo recorrido en su primera temporada en un club fuera de Francia se resume con 14 partidos jugados, 11 como titular, 987 minutos en la competición y un gol, aparte de dos tarjetas amarillas y una roja.