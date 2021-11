El Tenerife emerge a tiempo

Otro paso adelante de un equipo ganador, de un Tenerife que sin completar su mejor partido ni ser superior a su rival, a un notable Girona –como sí lo fue, por ejemplo, en la goleada del lunes anterior al Burgos–, supo pisar el acelerador en los peores momentos para terminar imponiéndose y conquistando un resultado que le permite subir al tercer puesto de la clasificación, adelantando por el coeficiente general de goles a la UD Las Palmas, y situarse a un solo punto de la segunda plaza (SD Eibar).

Fue un encuentro que se le puso de cara pronto, sin hacer gran cosa, gracias a un golazo de Jérémy Mellot. El francés ya es uno más en la lista de anotadores del plantel. Pero también fue un partido que empezó a írsele de las manos con el paso de los minutos por la eficaz respuesta del conjunto gerundense, que hizo méritos para neutralizar la ventaja local y lo consiguió con una espectacular diana de Álex Baena con la segunda mitad recién iniciada. Y cuando la tendencia empezaba a ser clara a favor del Girona, hasta el punto de que merodeaba por el Heliodoro la sospecha de que el triunfo podía ser visitante, Ramis supo tocar las teclas oportunas para que emergiera la mejor versión del Tenerife, la de un equipo intenso, agresivo en la presión alta, vertical y, de nuevo, con pegada. La entrada en el campo del volante Pablo Larrea, que acabó siendo expulsado con tarjeta roja directa, y de los atacantes Bermejo y Víctor Mollejo, le dieron otro aire a un Tenerife que, hasta ese momento, había funcionado a ráfagas y jugaba con muy poca continuidad. El equipo consiguió despertar con margen suficiente para desnivelar el resultado. Lo hizo con otro recurso de lujo, la de todo un especialista en moverse en el área, Enric Gallego.

Antes de que comenzara a rodar el balón, la noticia estuvo en una alineación en la que Ramis introdujo siete cambios respecto a la anterior, la del 0-0 en Ibiza. Salvo Soriano, Sipcic, Rubén Díez y Shashoua, los demás fueron nuevos en esta alineación. José León tuvo descanso y volvió Carlos Ruiz tras su partido de arresto, y también regresaron los laterales Mellot y Álex Muñoz, los centrocampistas Aitor Sanz y Alexandre, y los atacantes Elady Zorrilla, esta vez como interior izquierdo, y Enric Gallego, que no era titular desde la visita a Huesca, en la que se resintió de un esguince de tobillo. En definitiva, un once de garantías que, sin embargo, no consiguió meterse tan bien en el encuentro como sí hizo un Girona que, por la acumulación de bajas, llegó al Rodríguez López con lo justo para formar una equipo competitivo. Con todo esto, los de Míchel Sánchez, con un sistema con tres centrales y dos carrileros, salieron al campo despiertos y decididos, dispuestos a alargar una racha de cuatro fechas sumando (10 de 12).

La primera parte fue un aviso de que para el Tenerife no iba a ser ningún paseo el intento de vencer. Jugó a rachas y sin continuidad, pero llegó al descanso ganando gracias al primer tanto del curso, y como blanquiazul, de Jérémy Mellot. Cuando en un equipo con jugadores bien relacionados con el gol como Elady, Shashoua o incluso Enric Gallego, es el lateral derecho el que, sin prodigarse en estas acciones, sorprende con un lanzamiento potente y colocado y bate al portero, es porque está en una de esas temporadas en las que le sale (casi) todo bien. Habrá que ver cuál es el final de este viaje.

El golazo llegó al borde del cuarto de hora, pero el Tenerife pudo ampliar su ventaja. Sin dar la sensación de dominio y lanzando zarpazos puntuales, estuvo más cerca de volver anotar que un Girona con perfil dominante y que trataba de hacer el campo ancho tocando y persiguiendo un último pase que no siempre se produjo. De hecho, la única intervención de Juan Soriano antes del intermedio llegó en el minuto 41 cuando, tras una buena maniobra de Nahuel Bustos en el área, Juanpe conectó una volea a media distancia que terminó en un saque de esquina.

Ya fuera por desajustes en la presión o porque el Girona lograba llevar el partido a su terreno, al Tenerife le costaba elaborar. Cierto es que el tanto de Mellot fue producto de una jugada más o menos larga, con una apertura de Sam Shashoua a Muñoz, quien envió un enérgico centro al área que fue a parar al otro costado. Ahí, el francés controló y, tras comprobar que tenía espacio para pensar en otra cosa que en un nuevo centro, hizo el 1-0 con un chut a media altura.

Después de una fase en la que el Girona fue capaz de reponerse del golpe y volvió a sacar adelante su plan de partido, el Tenerife quedó reducido a un equipo que esperaba en su campo y se estiraba de vez en cuando, eso sí, con peligro. Ese bloqueo coincidió con una circunstancia adversa, la tempranera tarjeta amarilla que había recibido un Aitor que estuvo cerca de ver la segunda. El madrileño fue sustituido en el descanso por Larrea. La realidad era que el equipo blanquiazul no llevaba la iniciativa en el centro y tampoco mordía con una presión avanzada que le permitiera asustar a un Girona demasiado cómodo. Además, Gallego estaba demasiado alejado del área y todo quedaba en manos de la inspiración de un insistente Elady y de algún destello de Sam. El primero protagonizó un par de acciones similares, con apariciones por el costado izquierdo, conducciones hacia la frontal del área y disparos sin la puntería adecuada. El segundo asistió a Álex Muñoz (44), que sacó su misil dentro del área para que el balón se estrellara en el lateral de la red, por fuera.

La impresión de que lo mejor estaba siendo el resultado se confirmó poco después del inicio de la segunda mitad. El Girona siguió a lo suyo y el Tenerife tuvo una fría entrada que facilitó la eficaz reacción de su oponente. El gol del empate quizás fue de esos que no se pueden evitar, ya que Álex Baena coló el balón por la escuadra (46’) sin que Soriano tuviera opciones de evitarlo. Con la cabeza todavía en el vestuario y el cuerpo en el césped, el Tenerife se encontró con una situación diferente, pero justa por la insistencia de un Girona que aprovechó este tramo de dudas para intentar completar la remontada. Otra vez Baena miró a la portería, pero con la feliz intervención de Soriano.

Era el minuto 50 y el Tenerife pedía a gritos algún giro. Por eso, Ramis, que había quitado a Aitor Sanz en el descanso para poner a Larrea, agitó el juego de ataque metiendo en el campo al vertical Bermejo y a un Mollejo que siempre contagia con su empuje. El efecto no tardó en notarse. El Tenerife empezó a presionar al Girona en campo contrario siendo más agresivo, empezó a moverse con más velocidad y a encontrar nuevas vías por las que inquietar al rival. En resumen, el Tenerife comenzaba a parecerse al de sus mejores actuaciones, aunque el arreón se hubiera producido por la obligación de reconducir un partido que se le estaba complicando.

Lo más difícil se había conseguido. El Girona no dominaba tanto. De hecho, era el Tenerife el que empezaba a tener el balón y a rondar el área de Juan Carlos. Alexandre disparó alto (65’), Larrea lo intentó sin acierto (69’)... Había otro ritmo y el Heliodoro puso de su parte aplicando su famoso efecto; una combinación que terminó siendo demoledora para un Girona quizás agotado en la recta final. Todo lo contrario que la escuadra insular, que conquistó su objetivo, el de un equipo ganador, con un centro de Elady desde la izquierda que transformó en gol Enric Gallego demostrando su oficio como delantero centro. Y pudo caer uno más si Mollejo no hubiera desaprovechado un mano a mano con Juan Carlos. Dejando a un lado este fallo, el de ayer fue un Tenerife demoledor cuando necesitó serlo. Pero lo fue. Y eso es lo que cuenta.