«Era un partido para madurarlo»

No le dolieron prendas al Luis Miguel Ramis en reconocer lo que sufrió su equipo anoche para sacar adelante el duelo contra el Girona. Un encuentro en el que admitió que los suyos fueron inferiores en muchos tramos de la segunda parte, en especial con el 1-1, pero en el que se acabaron llevando los tres puntos gracias a su fe y perseverancia, así como por el empuje de la afición en lo que calificó como «un partido para madurar». «Fue trabajado, como todos los que vamos a disputar y en los que pasas por fases buenas, malas e incluso peores porque el rival te exige mucho, como en el gol, que te golpea y no te permite la continuidad de la primera parte», explicó el entrenador del CD Tenerife. «Mantener esas posiciones que queremos cuesta mucho tanto fuera como en casa; estamos contentos por haberlo sacado adelante», añadió a modo de resumen el preparador del cuadro isleño.

Cuestionado por el punto de inflexión que tuvo el choque con el 1-1 en el minuto 46, Ramis no cree que su equipo tuviera una floja salida. «En la primera parte tuvimos ciertos momentos de dominio, construyendo y progresando con bastante sentido conforme a lo que habíamos trabajado; el empate es como si te lo hubieran hecho al final de la primera mitad», dijo, si bien admitió que el tanto gerundense llegó tras un error repetido. «Perdemos un balón que no tenemos que perder, como nos sucedió en Ibiza», denunció, para pedir a los suyos más «confianza en eso», así como la necesidad de «corregir situaciones así». «La segunda parte no me ha gustado mucho ya que el gol nos hizo perder esa seguridad defensiva de la primera, y solo hubo algunos momentos para nosotros. El Girona se nos echó encima, y con balón no logramos enlazar ni hacerles retroceder a campo propio; les hemos exigido muy poco y recuperaban muy rápido. Pero lo seguimos intentando y llegó el 2-1, lo que nos dio mucha energía», apuntó a modo de resumen sobre lo sucedido tras el intermedio.

Insistió Ramis en que «hubo momentos en los que el Girona castigó» a su equipo. «Pero nos hemos juntado para intentar rehacernos porque sabíamos que tendríamos nuestro momento. Era un partido para madurar, tener la opción y aprovecharla; por fortuna y por talento lo hemos conseguido», explicó antes de alabar al autor de ese 2-1 definitivo. «Enric [Gallego] busca ese tipo de goles porque es un rematador nato y en esas situaciones es un especialista. Trabaja muy bien en esa presión, tiene autoridad en el campo, conoce el juego y la categoría... Esperemos que se encuentre cada vez mejor y si lo logra estará más cerca de marcar más goles», dijo sobre el catalán, antes de elogiar el empuje de la grada. «Sin duda es vital y desde que les damos media se enchufan. Creo mucho en la fe del equipo y de la afición, y cuando tanta gente empuja al final pasan las cosas», concluyó.

«Contento por el gol, pero sobre todo por el trabajo del equipo y los tres puntos». Así reconocía estar anoche Enric Gallego, para el que el Tenerife «hizo bueno el empate de Ibiza». «Seguimos en el camino», se congratulabas el delantero catalán, que también admitía haber «tenido algo de suerte de cogerla bien y que fuera para dentro [la pelota]», en referencia al 2-1 definitivo. «Todos los partidos son sufridos, ya que es una categoría muy competida e igualada. Si se gana es por trabajo y constancia, y esta victoria es más que merecida», añadió el ariete, que dice estar «cada día mejor».

