El tercer puesto, a su alcance

Su rival, finalista sin éxito en los dos últimos playoff–, comenzó el curso con la idea de interpretar un papel similar al del Tenerife, pero no entró con buen pie en la competición y se ha visto obligado a remar contra corriente para tratar de unirse al pelotón de los aspirantes. En la décima jornada, tras enlazar tres derrotas, tocó fondo al quedar antepenúltimo. Y cuando parecía que se le estaba escapando el tren de la lucha por el ascenso, ganó en Anduva. Después empató con el Zaragoza en Montilivi y encadenó dos triunfos, ante el Fuenlabrada y el Alcorcón. Esta racha, de 10 puntos sobre 12 –solo mejorada por la del Almería en el mismo tramo del calendario– sacó al equipo de Míchel Sánchez del área de peligro y lo metió en el segundo bloque de la clasificación. Desde su perspectiva, aspiran a colocarse a solo 3 puntos del Tenerife. Para ello tendrían que ganar hoy en un Heliodoro al que llegan sin su futbolista franquicia y su máximo goleador (7), Cristhian Stuani, que debe cumplir una jornada de suspensión por la acumulación de cinco tarjetas amarillas. El uruguayo completó el ciclo por discutir con un jugador rival cuando le había marcado tres tantos al Alcorcón el pasado jueves (3-1).

La del delantero no será la única baja del Girona. En realidad, la lista es amplia, aunque Míchel solo perderá a dos de los titulares en la jornada anterior, el mediocentro Ramón Terrats, por una lesión, y el lateral Arnau, por haber sido convocado para jugar con la selección sub’19 –Stuani no actuó de inicio ante el Alcorcón–. Tampoco viajaron Samu Sáiz y el exblanquiazul Ortolá, que fueron castigados con dos encuentros hace dos jornadas –roja al portero en el banquillo–, así como los lesionados Borja, Lozano, Sarmiento y Ureña. Son siete jugadores que no están disponibles, pero solo tres que se caen de la última convocatoria –Terrats, Aranau y Stuani–. A modo de compensación, Míchel recupera al tinerfeño Jairo.

Por su parte, Ramis no solo no tiene bajas –quitando las de larga duración de Lasso, Javi Alonso y Nahuel Leiva–, sino que vuelve a contar con Carlos Ruiz, ausente en la visita al Ibiza (0-0) por la acumulación de cinco cartulinas. El de Baza apunta a un once que, en teoría, no se parecerá mucho al elegido para el partido en Can Misses. La gestión de esfuerzos llevará al técnico a realizar rotaciones, y todo indica que hoy será el turno para jugadores como el citado Carlos Ruiz, Mellot, Álex Muñoz, Alexandre, Aitor Sanz, Elady –como extremo– o Gallego, que no fueron titulares el pasado jueves. Por tanto, habría continuidad para unos pocos: Soriano, José León, Shashoua... y quizás Rubén, en un puesto con opciones para elegir.