«Ni en la jornada 35 podremos ver qué pasará»

No es la primera vez que un equipo entrenado por Luis Miguel Ramis completa el primer tercio del calendario de Segunda División con 24 puntos. El técnico tarraconense está calcando la puntuación que logró con el Albacete en la temporada 2018/19, en el mismo momento del curso. Aquella campaña terminó con el conjunto manchego clasificado para la promoción de ascenso, como cuarto. La aventura no pasó de la primera eliminatoria. No hubo premio.

El tiempo dirá si Ramis consigue repetir, al menos, una participación en el playoff. De momento, tiene muy claro que el camino recorrido no es garantía de nada. «Es verdad que las 14 primeras jornadas son una muestra más amplia, pero todavía queda muchísimo por jugar», advirtió en la rueda de prensa previa al encuentro de hoy ante el Girona. «No sé si en la jornada número 35 ya habrá una muestra suficiente para poder saber dónde podremos estar», añadió el preparador blanquiazul, consciente de que las diferencias entre un aspirante a entrar en la promoción y otro que pretenda alejarse de la zona de descenso «son de dos o tres partidos», incluso con la temporada avanzada. «Ni en la jornada 35 vamos a ser capaces de ver qué ocurrirá», insistió sin haber entrado aún en la decimoquinta fecha del campeonato.

En cualquier caso, afirmó que el grupo que dirige está preparado para soportar la presión y el desgaste de la lucha por formar parte del pelotón de cabeza. «Hemos estado ahí prácticamente desde el principio, con algún altibajo que hemos tenido, nos estamos manejando en esas situaciones y nos gusta, porque para nosotros es un reto, es lo que nuestros aficionados quieren –vernos ahí arriba– y es para lo que hemos venido», explicó Ramis, cuyo propósito básico se va cumpliendo. «Mi objetivo era ilusionar a la gente dejando al equipo lo más arriba posible, pero no solo al final de la temporada, sino en cada jornada, porque si en una podemos ser quintos, será mejor que ser sextos. Intentaremos ir al límite, porque la plantilla asume este reto con naturalidad y los jugadores se ven capaces de competir ante cualquiera», indicó.

En este caso, al Tenerife le tocará tratar de superar a un Girona al que Ramis no ve como un lobo con piel de cordero, por las bajas que acumula. «Las trampas te las pones tú si no encaras los partidos como debes», advirtió el entrenador, seguro de que el conjunto de Míchel Sánchez «irá para arriba».

En definitiva, avisó que será un encuentro «difícil» en el que el Tenerife tendrá que «ofrecer» su «mejor versión en todos los aspectos» para poder ganar. «Sabemos lo que vamos a tener delante y tendremos que dar respuesta de forma contundente», finalizó.