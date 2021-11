“La afición va a disfrutar pronto de un Tenerife en Primera»

¿Qué significa para usted ser el director de la Academia del CD Tenerife en Argentina?

Para mí es algo muy lindo. Aparte de la posibilidad de formar jugadores, lo más importante de este proyecto es la relación que se ha establecido con el Tenerife y también que confíen en nosotros para hacer este trabajo. Con esta Academia habrá una cantera del Tenerife en Argentina y eso es muy bueno para el club.

¿Ya está en marcha?

No, todavía no. Estamos ultimando detalles. Hace tres semanas que firmamos. Calculo que en diez o doce días podremos empezar con los entrenamientos.

¿Dónde estará situada?

En la provincia de Buenos Aires, en Lanús, a unos diez o quince minutos de la capital.

¿Cuáles son los planes?

Ustedes saben que acá, en Argentina, hay muchísimos futbolistas jóvenes. A partir de ahí, nuestro cometido consistirá en buscarlos y prepararlos para que luego venga el Tenerife y vea a alguno potable para que integre la primera plantilla o la cantera.

Entonces, aparte de la labor formativa, el objetivo estaría en que alguno de esos chicos llegue a jugar en el Tenerife.

Sí, la idea es esa. Y también que conozcan al Tenerife en Argentina. Haremos todo lo posible para que así sea. Lo haremos captando jugadores de todo el país para prepararlos, no solo de Buenos Aires, donde estará nuestra sede.

¿Cómo surgió el proyecto?

Es una idea que tenía. Se la comenté a Mayte Castro, periodista y amiga, y ella me puso en contacto con el Tenerife, con Milagros Luis Brito (vicepresidenta del club). Después estuve hablando con Quique Medina (secretario técnico del área de fútbol base), que era el puente entre las partes. Luego, el presidente y los dirigente dieron el OK y terminamos de armar el proyecto. Al principio no fue fácil, porque tuvimos que limar algunos detalles acá, pero llegamos un buen puerto.

«Me sentí muy querido por la gente de la Isla, pero es algo mutuo. Tengo dos hijos chicharreros, así que...»

¿Utilizarán la misma metodología de trabajo que en la Ciudad Deportiva del Tenerife?

Estaremos en contacto con los especialistas del club para que nuestros profesores, entrenadores y preparadores físicos lleven a cabo la misma metodología.

Comentó antes que con la apertura de esta Academia también espera que se vuelva a hablar del Tenerife en Argentina. Supongo que ahora no es un equipo tan conocido como lo fue en la década de los 90.

Claro. Pero estamos teniendo mucha aceptación. Abrimos las inscripciones esta semana y ya hay más de 500 jugadores anotados. De ahí nos quedaremos con los mejores y seguiremos buscando. La aceptación está siendo muy buena. Además, contamos con la participación de Diego Latorre, que ahora es periodista acá. Vendrá como invitado para que el club sea cada día más conocido.

¿En qué ha quedado su relación con la Isla? ¿Hace mucho que no viene por Tenerife?

Hace rato. Descontando los dos años de pandemia, ya hace cinco.

Formó parte del Tenerife hasta la temporada 99/00. ¿Cómo resumiría su trayectoria profesional en los años posteriores? Ha seguido vinculado al fútbol, pero como entrenador.

Estuve en River, en el equipo reserva. Fue una experiencia muy linda. Pasé dos años. Después seguí como entrenador en el Porvenir (Primera C). Todo bien. Me han llegado ofertas de varios clubes para dirigir a sus equipos, pero estoy volcado con el proyecto del Tenerife. Le estamos ahí poniendo todas las fichas.

Fue compañero de Luis Miguel Ramis en el Tenerife. ¿Qué piensa al verlo ahora como técnico del equipo blanquiazul?

Estoy muy contento por él y por el club. Desde el primer momento me pareció la persona adecuada, un entrenador que puede hacer historia ascendiendo al Tenerife a Primera. Luismi está más que preparado. Vino de hacerlo fenomenal en la cantera del Real Madrid y de trabajar muy bien en el Albacete. Ya estaba preparado y se está demostrando con los resultados. El Tenerife está ahí, entre los mejores de la competición después de 14 partidos, y ahora necesita regularidad para pegar el zarpazo en las últimas fechas.

Por lo que dice, está siguiendo la temporada del equipo.

Lo veo en vivo cada vez que juega. Acá se ven todos los partido de Primera y Segunda. El Tenerife me parece un equipo muy sólido, mucho más que el de la temporada pasada. No le llegan mucho y cuando ataca, convierte. Se nos escapó el partido contra Las Palmas, cuando la tuvimos para hacer el segundo gol y nos marcaron sobre la hora. Después, el siguiente en casa también, ante el Éibar, con un tiro de fuera del área que entró por la escuadra. Esos seis puntos nos impidieron estar punteros. Pero todo fue muy bien en las tres jornadas siguientes.

«Jupp Heynckes fue mi padre en el fútbol. Me enseñó mucho y nos ayudó un montón a lograr lo que logramos»

Por cercanía en cuanto a su especialidad, le pregunto por uno de los jugadores. ¿Qué le está pareciendo Juan Soriano?

Es un arquero joven, pero con experiencia. Me parece un jugador muy sobrio. En general, veo al equipo más sólido. Más que la temporada pasada. Cuando llegó hace un año al club, Luismi tenía los jugadores que tenía. Ahora los ha elegido él y los muchachos le están respondiendo muy bien.

Permita una mirada al pasado. ¿Con qué momento se queda de su etapa en el Tenerife?

Todos mis años en el Tenerife fueron muy bonitos. Es muy difícil quedarse solo con un momento. La primera gran alegría fue cuando nos clasificamos para la Copa de la UEFA. Recuerdo aquel 0-2 en Gijón (25 de mayo de 1996). Siempre digo que es lindo consagrarse, pero para el jugador de fútbol es más lindo camino, y el camino que hicimos en la Copa de la UEFA fue brillante. Luego no se pudo culminar por esas cosas que tiene el fútbol: faltaron jugadores, sufrimos expulsiones y todas esas cosas. En la semifinal quedamos eliminados en la prórroga en Alemania (ante el Schalke 04). Pero el camino recorrido fue muy lindo. De todo eso rescato momentos en los que la Isla era envidiada en todos lados. Lo puedo decir porque lo viví desde dentro: allá donde íbamos, había mucha gente esperándonos para que firmáramos autógrafos, sacarse fotos con nosotros... Éramos el único equipo de España que estaba en competiciones europeas en ese momento y todos estaban volcados con nosotros. Aquello fue una alegría enorme y un orgullo.

¿Cómo recuerda su conexión con la grada, con la afición?

Me sentí muy querido por el tinerfeñismo, pero es algo mutuo. Quiero mucho a la Isla. Tengo dos hijos chicharreros, así que te puedes imaginar cómo es esa conexión. Me siento muy identificado con todo, sé de qué madera es el tinerfeño, el chicharrero, el lagunero... Es una madera especial, una gente muy linda, muy acogedora, amable, honesta.... Todos los adjetivos buenos que merecen tener.

¿Cómo empezó todo? ¿Cómo fue su fichaje? En aquellos tiempos era Santiago Llorente el encargado de diseñar la plantilla.

Sí, fue con Santiago. De un día para otro. Me avisaron, me llamó mi representante y me dijo que el Tenerife estaba interesado. Y nada, en poco tiempo viajé para firmar el contrato. Fue todo muy rápido. Ahí estaban Santiago y Javier Pérez, que fueron los que en esos tiempos armaban el equipo.

¿Y Jupp Heynckes? ¿Llegó a tener a otro entrenador como él?

Por Tenerife han pasado grandísimos entrenadores, como Jorge Valdano. Sabemos lo que representó él para la Isla, un cambio total de mentalidad, de juego, de ilusión para todos los tinerfeños. Pero en lo personal, rescato a Jupp Heynckes. Fue mi padre en el fútbol. Me enseñó mucho, nos ayudó un montón a ser lo que fuimos y a lograr lo que logramos. Sin duda, quedamos en la historia del club.

Ya no digo jugar en Europa, pero ¿cree que el tinerfeñismo volverá a disfrutar de un Tenerife en Primera División?

No tengo la menor duda de que lo va disfrutar, y va a ser muy pronto. Le tengo mucha confianza a este plantel y a este cuerpo técnico. Están haciendo muy bien las cosas. Por eso es importante que la afición apoye al equipo a full. Hace poco hablaba con Quique Medina y recordábamos que el Tenerife era muy fuerte en el Heliodoro. En mis tiempos, venía el Barcelona o el Real Madrid y no dejábamos escapar ni un punto. Hay que aprovechar el calor de la gente e incluso la temperatura en sí. Recuerdo que cuando venía a jugar al estadio, Simeone me decía: Marcelo, llevamos medio tiempo y me muero acá. Y sí, así era. Pero nosotros estábamos acostumbrados y le pasábamos por arriba a los rivales. Son factores que hay que aprovechar. Los quiero ver muy pronto en Primera, es lo que deseamos todos.

¿Hasta el propio Simeone sufría en sus partidos en Tenerife?

Sí. Me decía que era muy difícil jugar en la Isla, primero porque para él era una de las mejores aficiones de España y también porque mientras en la Península jugaba con frío, nosotros lo hacíamos con calor, y ya estábamos acostumbrados a esa temperatura. Les afectaba y lo aprovechábamos de una manera increíble.