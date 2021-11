Ramis: «Nos comportamos bien en defensa»

Medianamente satisfecho concluyó Luis Miguel Ramis el duelo de anoche en tierras baleares. Especialmente por no encajar goles y porque su equipo supo ir «de menos a más», aunque no escondió su malestar por ciertos errores evitables, básicamente con el balón en los pies y que, en forma de pérdidas, le pudieron costar muy caro a su equipo. «Hemos ido de menos a mas, con una primera parte de poco ritmo por nuestra parte y bastante equilibrada», apuntó el tarraconense sobre los 45 minutos iniciales «agitados por la falta que han lanzado al larguero». «Pese a ello no sufrimos en defensa y estuvimos bien posicionados, aunque en ataque no faltó algo más de ritmo, ya que circulamos bien, con varias posesiones, pero sin hacer daño», ahondó el preparador sobre lo sucedido en los 45 primeros minutos.

Sí fue más reconocible el Tenerife para Ramis tras el descanso, en un tramo del duelo en el que los suyos buscaron «algo más verticalidad» y fueron capaces de «aumentar el ritmo». «Ahí sí han aparecido más ocasiones claras de gol, no tanto en tiros, pero sí en unas cuantas aproximaciones muy peligrosas que no logramos gestionar bien». «El rival sufrió más sin el balón, tuvo menos dominio, y defensivamente nos comportamos bien sin caer en una cosa que es una de sus fortalezas: el no hacernos largos y defender juntos para no dejarlos correr. Defensivamente el partido es bueno y no hemos pasado apuro», argumentó el catalán, para el que «el empate es justo».

Aún así, recalcó Ramis alguna deficiencias de los blanquiazules, tanto a la hora de no saber «aprovechar esas situaciones de gol fuera de casa» en el propósito de «llevarte los tres puntos», a la vez que destacó que «todo lo que ha generado el Ibiza ha sido por errores» de su equipo «en el pase». «Dos de Corredera y uno de Pomares, algo que no podemos permitir. El rival no lo ha aprovechado porque Nikola [Sipcic] ha estado genial en esos duelos y las jugadas quedan en nada, pero generalmente el rival lo suele aprovechar, por lo que debemos mejorar», advirtió. «En el aspecto defensivo lo hemos hecho bien, aunque ya en ataque, por falta de atención o concentración, nos hemos llevado algún susto. La competición exige de máxima concentración aún cuando pienses que estás solo. El rival aprieta y en cualquier momento te puede hacer daño», insistió en la misma línea.

«Cuestionado por los seis cambios en el once realizados respecto al partido anterior, Ramis resaltó lo importante que son para él la totalidad de sus jugadores. «Venimos con 23 futbolistas y todos pueden participar. Hemos hecho seis cambios respecto al partido anterior, pero el equipo tiene las cosas claras y rinde bien», expresó sobre las prestaciones de los blanquiazules «en un campo difícil y ante un rival que te exige muchísimo». A colación de este tema recordó el técnico del CD Tenerife que sus variaciones en la alineación están debidos a que «los niveles de carga pasan factura». «Eso debemos medirlo mucho porque no queremos caer en lamentaciones con jugadores que puedan sufrir alguna molestia muscular; es mucha la exigencia y lo que le pedimos. Los jugadores tienen su límite y nosotros debemos reconocerlo para que no pasen por problemas», explicó.

Pese a cambiar más de medio equipo, el que repitió como suplente fue Enric Gallego. Ahí Ramis dio su explicación. «Enric viene de cinco semanas de inactividad, todavía no ha tenido una semana entera de entrenos. Se va sintiendo bien, pero entiendo que todo debe ir siendo progresivo, a la misma vez que con la inercia positiva de otros jugadores creía conveniente dejarlo en un segundo plano. Ha sumado buenos minutos y antes del lunes quedan algunos entrenamientos, por lo que la idea es que llegue en las mejores condiciones para poder ayudarnos», explicó en relación a su posible presencia de entrada contra el Girona.