El desafío de la tercera consecutiva

Sería la quinta victoria a domicilio de un Tenerife que completaría el primer tercio del calendario siendo el mejor visitante de la categoría. De momento, el más destacado en ese apartado es el Almería, con dos puntos y con un partido más que los blanquiazules.

En cuanto a la clasificación, los tinerfeños saldrán al campo sabiendo que una victoria les permitirá repetir en el tercer puesto de la tabla, igualados a puntos con Las Palmas –sería cuarta– y a uno del segundo, el Éibar. Amarillos y azulgranas lograron vencer ayer.

Pero el reto de lograr el tercer triunfo seguido no será solo cosa del Tenerife en Can Misses. Su rival está en esa misma situación. Y es que, como en la jornada pasada ante el Burgos, los de Ramis volverán a enfrentarse a uno de los ascendidos impulsado por la conquista de dos victorias; en el caso del Ibiza, ante el Fuenlabrada y en Alcorcón. Este arreón ha acercado a la escuadra de Carcedo al territorio de playoff. De hecho, si vence, se pondrá a 2 puntos del Tenerife.

No está nada mal para un club que se fundó en 2015, que está debutando en Segunda División y que es, en esta fecha, el mejor de los cuatro equipos procedentes de la categoría inferior. Los baleares llegaron a colocarse cuartos tras la séptima jornada, pero luego encadenaron tres derrotas –las únicas, incluyendo un 5-1 en Cartagena– y se quedaron a dos puntos de los puestos de descenso. Ahí supieron frenar la caída con un empate en el José Zorrilla y las citadas victorias en los dos últimos partidos. Fueron resultados conquistados con seis goles de seis autores diferentes: Cristian Herrera (Valladolid), Javi Lara, David Goldar, Nono (Fuenlabrada), Castel y Rubén (Alcorcón), dato que refleja que no dependen de un único atacante.

Y si el Ibiza tiene afinada la puntería, el Tenerife no se queda atrás. Tras perderla en la derrota con el Éibar, Elady firmó un doblete en Leganés y Mollejo, Shashoua, Bermejo y Gallego animaron la fiesta del pasado lunes ante el Burgos. En esta ocasión, no es seguro que todos vayan a coincidir hoy en la alineación titular. Aunque el último resultado fue, nada más y nada menos, que un 4-0, se esperan cambios en el once, aparte del único obligado por la baja por sanción de Carlos Ruiz –lo normal es que Sipcic ocupe su puesto–. Con el propósito de dosificar los esfuerzos en un tramo del calendario con tres partidos en 8 días –el próximo lunes recibirá al Girona–, Ramis podría dar entrada a jugadores que no participaron de inicio ante el Burgos, como los laterales Moore y Pomares, los centrocampistas Larrea y Míchel, el interior Rubén Díez e incluso Gallego, que no es titular desde el 2 de octubre.