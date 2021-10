La inesperada velocidad del Tenerife

Hasta el propio Luis Miguel Ramis reconoce que está «sorprendido» por la «velocidad» con la que se ha consolidado el plantel diseñado el pasado verano por el director deportivo Juan Carlos Cordero. «Este es un equipo diferente, con muchos jugadores incorporados», apuntó ayer comparando el grupo actual con el que dirigió la campaña pasada desde finales de noviembre. «Este Tenerife tiene potencial. El de la Liga anterior también lo tuvo y era mucho, como pasa ahora, y tratamos de exprimirlo para aprovechar todas las cualidades de los jugadores», analizó el entrenador, conforme con la «transición» que se ha producido entre los dos cursos. «Teníamos claro qué íbamos a necesitar para realizar esta transición, y seguimos haciendo lo que creemos para intentar mejorar como equipo y también como club», añadió.

Pero sus previsiones se han visto superadas por la realidad de un Tenerife que se ha movido durante casi todo el campeonato en los puestos de promoción de ascenso. «El proceso de construcción del equipo me ha sorprendido en cuanto a que ha ido a más velocidad de la que creía que podía ir, y no es que no confiara en lo que había, sino que no es normal que todos los jugadores ofrezcan este rendimiento cuando participan», dijo Ramis, tranquilo por comprobar que se están «llevando bastante bien» circunstancias del juego relacionadas con «cambios o bajas de futbolistas en posiciones importantes». Al respecto, el míster apuntó que «hay equipos que lo acusan». No está siendo el caso del Tenerife.