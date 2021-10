Shaq confía en seguir contando

El norteamericano Shaq Moore puso ayer en valor la confianza que ha depositado en él el entrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, que ha propiciado que el jugador regrese al once titular los dos últimos partidos. «Cuando el técnico me llame estaré ahí», señaló. Esa confianza viene determinada por el resultado de la competencia existe en el seno de la plantilla, que al final se traduce en un buen ambiente y solidaridad entre los jugadores porque «es sana».

Titular indiscutible en el lateral derecho del equipo blanquiazul durante toda la temporada pasada, el jugador reconoció sentirse «muy bien» después de jugar durante los dos últimos partidos de liga, y es que «cuando juegas vas ganando confianza». «Esta semana me tocó jugar dos partidos y me alegró estar ahí y ahora estoy preparado para cuando Ramis me vuelva a llamar», añadió al respecto. Moore tuvo un agitado verano y pretemporada por las convocatorias con su selección, lo que dificultó entrar en la rotación del conjunto blanquiazul, una situación que parece que ha variado durante las últimas semanas sobre el césped.

Olvidado los malos momentos, el lateral puso en valor que «el equipo está compitiendo ahora mismo muy bien, sobre todo fuera de casa; hay que seguir en esa línea», mirando de reojo al enfrentamiento que debe afrontar el lunes ante el Burgos y «que será muy complicado». «Esperamos que vaya todo el mundo a apoyarnos y animando, con lo que seguro sacaremos el partido adelante», concluyó con optimismo el lateral.