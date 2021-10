El CD Tenerife insiste en una aclaración

El CD Tenerife no quiere quedarse con los brazos cruzados. Pese a que no se vio perjudicada, puntuativamente hablando, en la entidad blanquiazul no desean pasar por alto la que parece incomprensible decisión de la Sala VAR al dar como válido el tanto que supuso el empate a uno en el Leganés-Tenerife, cuando en las propias imágenes de dicha herramienta arbitral se apreciaba un claro fuera de juego en el ataque local. «Más que una protesta, lo que se ha hecho llegar es una solicitud de información o aclaración», señalaba ayer, en su visita a la exposición DNI blanquiazul, la vicepresidenta segunda del club, Milagros Luis Brito, confirmando de esta manera lo ya apuntado por Miguel Concepción a principios de semana.

«Cosas que no entendimos».

Reconocía Luis Brito que «tampoco vale para nada protestar», ya que se trata «de un hecho finalizado», si bien insistió en que el club insular desea hacerse oír en LaLiga y ante los colegiados. «Sí queremos que nos den alguna aclaración porque, como todos vimos, hay cosas que no entendimos», expresó la directiva de la entidad blanquiazul. «Se ha solicitado una información que aclare en base a qué se tomó la decisión. Más que protesta es una solicitud de información», recalcó Luis Brito sobre la cuestión planteada al Comité Nacional de Árbitros.

Lo de Shashoua, en curso.

La directiva del CD Tenerife también fue cuestionada por la situación del expediente que recae sobre Sam Shashoua con motivo de los incidentes nocturnos en las calles de Santa Cruz protagonizados por el británico el pasado lunes día 11. «Desde dentro del club hay un procedimiento abierto, con respeto a todas las partes y a la presunción de inocencia como corresponde, y cuando se resuelva ya se conocerá», expresó Luis Brito, que igualmente admitió la aplicación del régimen interno al atacante. «Hubo una actuación desde el primer momento en el que se tuvo conocimiento; además es algo que está reglamentado, así que se ha ido trabajando siguiendo la pauta», explicó sobre las posibles consecuencias de un altercado que sigue pendiente de la celebración de un juicio rápido. El CD Tenerife, eso sí, viene trabajando en la búsqueda de un acuerdo previo, con el fin de que su futbolista no tenga que pasar por el trance de acudir al juzgado.

Sesión en El Mundialito.

La plantilla blanquiazul continuó ayer con la preparación de su duelo del próximo lunes día 1 –el primero de los tres consecutivos que disputará ese día de la semana– contra el Burgos CF. Se ejercitaron los de Luis Miguel Ramis en una sesión a puerta cerrada llevada a cabo en el Heliodoro Rodríguez López. Hoy tendrá lugar la antepenúltima práctica, aunque en esta ocasión con El Mundialito como escenario.

López Toca, colegiado.

Mientras, ayer se dieron a conocer las designaciones arbitrales para la próxima jornada. Así, el Tenerife-Burgos estará dirigido por José Antonio López Toca, mientras que Luis Mario Milla Alvendiz será el encargado de controlar el VAR. La del próximo lunes será la undécima ocasión en la que el club isleño se cruza con el colegiado cántabro, la última de ellas coincidiendo con el empate a cero hace dos meses en la visita de los isleños al Real Oviedo.