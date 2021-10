El VAR inquieta al CD Tenerife

Independientemente del resultado logrado en Butarque, a favor del Tenerife (1-2), el club blanquiazul quedó «preocupado» por la intervención de los árbitros responsables del VAR en la jugada en la que el Leganés logró neutralizar el primer tanto de Elady Zorrilla. Lo que pareció un evidente fuera de juego, quedó en nada cuando los jueces de la sala VOR revisaron la acción del tanto del local Sergio.

Después de que uno de los asistentes levantara la bandera y que el colegiado principal, Óliver de la Fuente Ramos, anulara inicialmente el gol, la segunda visión aportada por David Pérez Pallas, con la ayuda de la tecnología y del trazado de líneas con la imagen congelada, deparó un desenlace inesperado. Tanto, que el Tenerife tiene previsto enviar un escrito al Comité Nacional de Árbitros con la finalidad de pedir explicaciones por lo sucedido en la jugada del minuto 64 del citado encuentro.

Miguel Concepción, presidente de la entidad blanquiazul, confirmó ayer, en Cope, que se seguirán los «conductos reglamentarios» para que se aclaren las dudas que se han generado. Será, por tanto, una petición de explicaciones más que una protesta formal, dado que las quejas en este tipo de situaciones no dan resultado, a juicio del dirigente. «Lo otro es darte golpes contra un muro. No puedes hacer nada. Una vez que el árbitro pita, va a misa», apuntó.

Concepción pudo ver la polémica jugada desde el palco de Butarque. Su primera impresión fue la misma que tuvo cuando pudo ver la secuencia repetida en un monitor. «Me siguió pareciendo un fuera de juego muy claro, pero el árbitro concedió el gol», recordó sin ocultar «un cierto grado de preocupación» que ya empezó a sentir dos jornadas antes, en el derbi, a raíz del primer tanto de la Unión Deportiva Las Palmas, de Jonathan Viera, igualmente validado por el VAR. «Todos vimos que había sido fuera de juego, pero luego el VAR traza las rayas y te dicen que no fue por un cordón de un jugador nuestro», continuó el presidente, quien no descartó que en Butarque se hubiera producido un fallo de comunicación entre Pérez Pallas y De la Fuente Ramos. «Cabe la posibilidad de que no lo entendiera y diera el gol», deslizó.

Concepción señaló que «ya han sido varios los equipos que han cuestionado decisiones extrañas del VAR», aunque no se mostró contrario al uso de un «instrumento que debe ayudar a los árbitros a corregir fallos de apreciación que se dan en décimas de segundo».