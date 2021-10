Ramis: «Fue fuera de juego, es alucinante»

«He podido ver las imágenes y también la foto de esa jugada. O están trucadas o no entiendo nada. Estoy muy preocupado por este asunto», manifestó el entrenador del Tenerife. «Lo he visto tres o cuatro veces y es para preocuparse», insistió el tarraconense. «Afortunadamente sacamos el partido adelante, pero no sé si han medido mal la salida del balón de la bota de Rubén Pardo, pero es alucinante, es un fuera de juego clarísimo», añadió Ramis. «Me parece una barbaridad que se haya perdido tanto tiempo en decidir una acción tan clara», agregó.

Al margen de esta acción, el preparador del equipo blanquiazul calificó como «disputado y competido» el encuentro con el Leganés. «Sabíamos que ellos habían marcado goles en los primeros minutos de otros partidos, y que si lográbamos hacerlo largo, cada minuto que pasara nos iba a beneficiar», explicó el técnico. «Todos nos hemos visto en situaciones complicadas y sabemos que de esta manera salen pocas cosas y aparece la precipitación, y eso es algo que nos convenía», advirtió. «El primer gol de Elady nos dio muchas alas y golpeó duramente al rival, pero eso es algo normal. A partir de ahí, la segunda parte fue más equilibrada. Ellos echaron el resto y empataron el partido. Luego conseguimos el segundo tanto de forma merecida», continuó refiriéndose a un duelo «muy al límite» que pudo caer para «cualquier lado», en este caso, para el tinerfeño. «Ellos están en una dinámica en la que les cuesta ver portería. Es una situación incómoda, pero el Leganés saldrá adelante», dijo.

Ramis analizó el momento en el que está su equipo. «Veníamos de dos derrotas, pero no teníamos dudas. Lo que se generaba alrededor no es adecuado, pero hay que mantener la tranquilidad», indicó. «El equipo estaba bien, su comportamiento ha seguido siendo bueno. No buscábamos una reacción en Leganés, sino tener una línea de continuidad que nos permitiera seguir sumando puntos».

Ramis destacó que el Tenerife está preparado par «responder ante cualquier situación», tal como se demostró ayer. «Este es un equipo mentalmente fuerte, aunque también acusa los goles en contra cuando los recibe», matizó.

Por último, explicó los cambios que realizó ayer. «Los dos primeros fueron obligados, pero habíamos perdido algo el balón y pensamos que para sostener al equipo era mejor tener en el campo a Aitor y a Sergio», finalizó el técnico.