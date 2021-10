El ‘Tete’, con la Asociación Española contra el Cáncer

En su opinión, «el nivel de la plantilla y del estado del equipo es mejor que en temporadas anteriores, algo que creo que es evidente. A partir de ahí tenemos que intentar ser lo más sólidos posibles». Eso sí, puntualizó, «sin meternos excesiva presión, sin volvernos locos y trabajar los partidos desde donde nosotros queremos ser. Con ello los resultados caerán».

Aitor Sanz lamentó que los blanquiazules perdieran el encuentro contra los vascos, ya que «el equipo, tanto en la primera parte como en la segunda, hizo un buen trabajo. Hicimos ocasiones de sobra para haber empatado cuanto menos, o si no ganado, pero el resultado no nos puede distorsionar el trabajo que venimos realizando como equipo, que considero que es bueno». «Al final tenemos que basarnos en lo que somos y lo que queremos ser, un equipo difícil de batir, que tiene una solidez defensiva alta y, a partir de ahí, trabajar el balón para tener el mayor número de ocasiones posibles. No hay que volverse locos», argumenta el madrileño.

Acerca del próximo adversario, el CD Leganés, Sanz dijo que «es un rival con una gran plantilla y presupuesto y uno de los contrincantes gordos de la liga. También es verdad que no están pasando por un buen momento y vamos a intentar hacer otro buen partido».

Mollejo pide disculpas

Por otra parte, el atacante castellanomanchego, Víctor Mollejo, ha pedido disculpas públicamente por la acción que provocó su expulsión directa en el partido del martes. «Nos encontramos tristes por la derrota pero convencidos de que estamos en la buena línea de trabajo. Pedir disculpas por mi expulsión y no poder estar disponible el sábado», expresó el atacante, que será baja al igual que Michel Herrero, que cumplirá ciclo de amonestaciones.

La entidad tinerfeñista, concienciada y colaborando con la Asociación Española Contra el Cáncer desde 2012, quiso un año más dar visibilidad y relevancia a la lucha que llevan a cabo a diario miles de personas. Así, durante el CD Tenerife-SD Eibar, tanto el videomarcador como las pantallas LED del Heliodoro Rodríguez López proyectaron en varias ocasiones un spot concienciativo y una creatividad específica de la jornada. | El Día