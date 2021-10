Shashoua trató de evitar el control de forma «agresiva»

«En el momento de dar el alto de forma clara e inequívoca con señales luminosas, el vehículo emprende la marcha de forma agresiva», detalla la Policía Local en un atestado desvelado ayer por la Ser. Los agentes, de servicio esa noche, se encontraban a la altura del edificio de Hacienda, donde habían retenido a otro coche y le estaban realizando el control de alcoholemia. En ese momento, se percataron de que otro vehículo, el de Shashoua, modificaba su ruta de manera brusca. En esta sospechosa maniobra, Samuel había accedido a la Avenida Marítima desde la zona del Cabildo Insular y giró por Bravo Murillo al darse cuenta de que, unos metros más adelante, había un control policial. La patrulla actuó con el fin de detener al conductor de ese segundo automóvil, iniciándose así una persecución por la zona de Puente Serrador. La secuencia terminó con el coche del jugador estacionado por el área del Teatro Guimerá, ya sin sus ocupantes en el interior. Ese escenario no impidió a los agentes identificar «sin lugar a dudas y de forma inequívoca» a Shashoua, así como a los otros dos jóvenes jugadores del Tenerife. En un primer test de alcoholemia, se registró que el deportista británico tenía 0,67 miligramos de alcohol en la sangre por litro en aire respirado. En un principio, el londinense no se mostró receptivo a colaborar y llegó a insular a los agentes. «Puto racista», recoge el informe policial. Aparte de su inadecuada actitud, se añade otro factor en su contra, el inconveniente de no tuviera una licencia autorizada para conducir en España, según la citada fuente.

Todo lo ocurrido en esas horas provocó que Sam Shashoua fuera conducido a la Comisaría capitalina, donde una segunda prueba determinó que la tasa de alcohol era incluso superior, de 0,70.

Por parte del Tenerife, que ha estado informado en todo momento de lo sucedido en la víspera de la jornada libre de la primera plantilla correspondiente a la semana pasada, ya se ha aplicado el régimen de disciplina interno. Además, los servicios jurídicos del club se han puesto manos a la obra para evitar el juicio rápido al que debe asistir Sam a finales de mes, en principio, el 28 de octubre.

En el plano deportivo, Luis Miguel Ramis tuvo constancia de lo sucedido y trató de llevar la situación con normalidad, sobre todo por la trascendencia del partido que estaba por venir, un derbi en el que Shashoua fue titular. Tras sustituirlo en el descanso, aclaró que había tomado esa decisión solo por causas futbolísticas, aunque también llegó a confesar que no había visto al jugador igual que en otras semanas. Esa misma noche, Sam pidió disculpas de manera pública por su «incidente», en su cuenta de Twitter. Tres días más tarde, el técnico anunció que iba a ser titular ante el Éibar.