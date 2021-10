«Merecimos los tres puntos»

Cariacontecido por la derrota, pero con la satisfacción de que los suyos se vaciaron e hicieron merecimientos para lograr, incluso, los tres puntos en litigio. «Sé que tengo un gran equipo y sé lo que ha hecho. El resultado, que es muy importante, puede borrar y empañar el trabajo y el esfuerzo de los jugadores, pero esa no es mi forma de proceder. Estamos tristes porque perseguimos los tres puntos y creo que los merecimos, pero el fútbol tiene este tipo de situaciones; la cuestión del acierto es un tema de rachas», expresó Luis Miguel Ramis en sala de prensa tras el choque. «Pasará, pero no hay que perder la calma y seguir insistiendo», añadió en relación a las dos derrotas seguidas de los suyos, aunque ahora considera que lo reseñable es que «el equipo es capaz de competir contra cualquiera».

Para Ramis el «comportamiento del equipo fue bueno». «Estoy contento por eso y los jugadores tranquilos porque se han desgastado; se pueden mirar todos a la cara porque se lo han dejado todo para ganar. Nos llevamos mucho castigo, pero estamos en una buena posición y hay que seguir trabajando porque el sábado hay otro partido», argumentó con cierta perspectiva el preparador tinerfeñista. «El acierto es lo que manda y ellos lo tuvieron una vez en una acción individual muy buena; quizá sea demasiado castigo», se resignó el catalán.

Cuestionado por las seis variaciones en el once inicial respecto al derbi contra Las Palmas, Ramis argumentó que la rotación era necesaria. «He decidido dar entrada a jugadores que creíamos que necesitábamos por los minutos de carga y porque sabía que iban a responder», expresó al respecto, para añadir que «los cambios» durante el choque los hace porque ve «el partido muy amenazante en cuanto a tarjetas». «Necesitábamos a 11 jugadores en el campo, pero al final no hemos podido lograrlo», se lamentó. En este sentido, el preparador tinerfeño no creyó que «con los cambios se pudiera mejorar» la aportación de jugadores como Mollejo y Shashoua, «que lo estaban haciendo bien», pese a que el británico acabó cojeando. «Me dijo que aguantaba y decidimos no hacer el cambio», aclaró.

Sobre las posibles alternativas al nueve ante la baja un encuentro más de Enric Gallego, para Ramis la entrada en el capo de Apeh no hubiera sido la solución tras el 0-1. «No le ganábamos en el juego aéreo al Eibar con sus centrales, más la presencia de Blanco en la estrategia. El partido no iba por ahí, sino que estaba para progresar bien por fuera, para buscar segundas líneas, para asociarse bien, y para encontrar espacios a las espaldas de sus centrocampistas. Todo lo que generamos en centros laterales no terminaron en remates nuestros porque ahora no tenemos poderío. Con algo de altura entendíamos que no solucionábamos nada», argumentó en este sentido. También valoró el técnico tinerfeñista la necesidad ante la que se vio su rival de «cambiar de sistema». «No sabían qué hacer para pararnos, tanto en la primera como en la segunda parte», dijo a modo de conclusión.