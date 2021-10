Carlos, el señor de los derbis

Cuando Suso Santana asumió su inesperada retirada como futbolista para ejercer otras funciones dentro del CD Tenerife, al final de la temporada pasada, la plantilla blanquiazul perdió, entre otras cosas, a su principal especialista en los derbis. Ningún otro compañero había participado en tantos partidos de este tipo, once en total, con un gol, el anotado de penalti en el 1-1 de 2018 en el estadio de Gran Canaria. Los clásicos se habían quedado sin uno de sus símbolos. Pero ese vacío no es absoluto. Hasta once integrantes del plantel tinerfeño saben lo que es enfrentarse a la UD Las Palmas en derbis, sin contar a dos de los tres lesionados de larga duración, Nahuel y Lasso. En esa lista destaca Carlos Ruiz, que llegará a la cita del sábado con nueve actuaciones en duelos de rivalidad canaria.

Aunque no tuvo minutos la jornada pasada en el encuentro con el Amorebieta, lo más probable es que el granadino sea titular en Las Palmas. Se supone que tuvo descanso por la brecha en la frente que sufrió en la visita al Huesca. Hasta ese momento lo había jugado todo de principio a fin, ofreciendo un notable rendimiento en su novena temporada en el club.

Carlos debutó en un derbi el 4 de diciembre de 2013. Ese día, un Tenerife de regreso a Segunda División de la mano de Álvaro Cervera goleó a la Unión Deportiva con dos tantos de Ayoze Pérez y uno de Ricardo, de penalti. Esa misma temporada, Ruiz vivió en el césped su única derrota ante el conjunto grancanario, un 1-0 en mayo de 2014 tras un tanto en el penúltimo minuto de Vicente.

A partir de ahí, dos victorias más en el Heliodoro; la última, con una actuación inolvidable del defensa de Baza. No fue titular ese 4 de mayo de 2019, pero tuvo tiempo suficiente para liderar la remontada del equipo entrenado en ese entonces por José Luis Oltra. Igualó el gol de Cedrés y, como si de un extremo se tratara, sorprendió con una jugada dentro del área amarilla que terminó con una asistencia a José Naranjo (2-1).

Los otros clásicos de Carlos terminaron en tablas, dos en el Rodríguez López y tres en el estadio de Gran Canaria. En el más cercano, el del 25 de enero de 2020, jugó de inicio pero solo pudo estar en el campo 21 minutos. Tras agarrar a Rubén Castro, cuando el delantero corría solo hacia la portería, el árbitro López Toca le mostró la tarjeta roja directa. Pese a este inconveniente, el Tenerife de Rubén Baraja sumó un punto (0-0).

Precisamente, Carlos podría igualar este sábado a Castro en el segundo lugar de los futbolistas con más derbis de Liga jugados. A esa altura también están el grancanario David García y el tinerfeño Ricardo León. Todos, a un partido del citado Suso Santana.

Con dos menos que Ruiz se encuentra el primer capitán del Tenerife, Aitor Sanz. En circunstancias normales, el madrileño tendría ahora diez, pero se perdió uno de la campaña 14/15 por acumulación de cinco tarjetas amarillas y los dos del ejercicio posterior a causa de la lesión que le obligó a parar durante un año. Entre los blanquiazules con más clásicos también está Alberto, con seis.