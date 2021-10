Más derbis para Concepción

Miguel Concepción ha vivido 18 derbis oficiales como presidente del CD Tenerife. Este sábado añadirá uno más y el fin de semana del cambio de año, salvo giro inesperado, llegará a la veintena. En principio, esos no serán sus últimos clásicos en el cargo. Tiene la intención de presentarse a la renovación del consejo de administración que toca este año, seguramente en el mes de diciembre. Ese plan no pasa por continuar al frente de la entidad durante otro mandato completo más, es decir, a lo largo del próximo lustro. Los tiempos los marcarán los objetivos que vaya cumpliendo como dirigente, sobre todo el de la finalización de las obras de mejora de la Ciudad Deportiva Javier Pérez.

«Quiero terminar la remodelación de la mayor infraestructura que ha realizado el club», confirmó ayer en Cope con el deseo de «culminar ese proyecto», interrumpido por el efecto de a pandemia del coronavirus. «Me gustaría llevarlo a cabo», insistió Concepción, quien calcula que ese proceso durará todo un año. «Esas son las conversaciones que tengo avanzadas con la constructora», indicó antes de añadir que igualmente le gustaría dejar finalizada la rehabilitación de la futura sede de la Fundación, situada en la capitalina calle Suárez Guerra.

Sin perder de vista la celebración del centenario del club en el mes de agosto de 2022, apuntó que no tardará en presentar su candidatura para repetir como presidente.

Por tanto, a no ser que los dos equipos canarios no coincidan en la misma competición la próxima temporada, lo más probable es que el empresario palmero sume algún que otro derbi más a su currículum, aparte de los dos de la presente campaña. De momento, su balance no es nada malo. De hecho, solo vio perder a su equipo tres veces, siempre en el estadio de Gran Canaria y por 1-0. De resto, seis victorias blanquiazules, incluyendo una en Las Palmas (2008/2009), y nueve empates.

Ahora se conformaría con un triunfo por la mínima diferencia. «Lo lógico sería que se mantuviera el 0-0 inicial, pero creo que esta vez el resultado se va a decantar a favor de un equipo, y me conformaría con un 0-1», reconoció dispuesto a firmar, en sentido figurado, que el Tenerife termine la temporada en puestos de promoción. «Hacía varios años que no teníamos un arranque tan ilusionante», señaló el dirigente con la intuición de que el derbi de este sábado será «muy disputado» y que caerá del lado del que «cometa menos errores». En cualquier caso, Miguel Concepción opinó que sería «un espectáculo» que tanto Tenerife como UD Las Palmas pudieran enfrentarse la próxima temporada en la máxima categoría.