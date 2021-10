«No sé qué pasará en el derbi, pero iremos a competir»

Elady Zorrilla, autor del primer gol del Tenerife en el partido de ayer, le había dando tanto valor a los tres puntos en juego ante el Amorebieta, que no se paró a pensar si, en el caso de elegir, habría preferido cambiarlos por los que disputará su equipo en el derbi que se celebrará este sábado.

«Siempre quieres ganar un derbi, pero no quería perder este partido», manifestó ayer refiriéndose al duelo con el Amorebieta. «Quería este triunfo porque es el que nos hace estar arriba en la clasificación», añadió el jienense. «No sé qué pasará en Las Palmas, pero estoy seguro de que el Tenerife irá a competir ante un gran rival y que cada uno sacará lo mejor», añadió Zorrilla.

Pasando al trabajado 2-1 de ayer, Elady señaló que el representativo debe asegurar sus objetivos con lo que haga en casa. «Nuestras opciones para lo que queramos aspirar, la salvación o estar a gusto en la tabla, pasan por nuestro estadio. Le damos mucha importancia a todos los partidos, pero en el Heliodoro Rodríguez López tenemos que ir a morir».

Además, el ex del Cartagena destacó la capacidad de reacción del plantel al que pertenece. «No me deja de sorprender este equipo. Cuando las cosas se ponen feas, cada jugador tiene el plus de orgullo que hace falta en el fútbol, y se volvió a demostrar», manifestó haciendo alusión a una «cara oculta» que hace que el grupo sueñe «con muchas cosas».

Elady también analizó su actuación en el partido de ayer, de nuevo como delantero centro. «Me faltarán muchas facetas en el juego, pero nunca me falta fe. Siempre lucho. A todos nos gustaría ser cabeza de león, pero hay que estar ahí para cuando el equipo te necesita, como esta vez, con un gol de lucha y de brega», indicó el andaluz.

En otro orden de cosas, no pasó por alto la asistencia de más de doce mil espectadores a las gradas del Heliodoro Rodríguez López. «Siempre quiero ganar, pero todavía más cuando ves a tanta gente animando, apoyando y sufriendo con nosotros. Esa comunión con la afición nos podrá dar muchas cosas si la alargamos en el tiempo», afirmó convencido de que «no tiene precio ver feliz a tanta gente».

Por último, tras el encuentro ante el Amorebieta, Elady felicitó al canterano David Rodríguez por su debut con el primer equipo. «Me alegro por él. No había tenido la oportunidad de jugar. Es de los chiquillos de la cantera que más me gustan. Me encanta. Compite mucho. Habrá chaval para rato en el Tenerife», finalizó.