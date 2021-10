Un prederbi de falsas apariencias

La visita del Amorebieta al Heliodoro Rodríguez López es algo así como un tráiler de cine previo a la película que alguien llevaba tiempo queriendo ver, como un picoteo antes del plato que se pide en el restaurante favorito. Llega entre el estimulante triunfo en Huesca y, casi nada, la visita al estadio de Gran Canaria del sábado 16 de octubre. Ahí, justo en medio, se presenta en Tenerife un novato en la categoría, un equipo de una localidad que no supera los 20.000 habitantes y que ni siquiera puede jugar en su campo como local –lo hace en la Ciudad Deportiva del Athletic–, un rival que asoma desde el penúltimo puesto de la clasificación, un club que contó con un límite de gastos para diseñar su plantilla de 4 millones y medio de euros... Visto desde otro ángulo, es ese clásico adversario que termina demostrando que, en el fútbol y en un partido como el de hoy, las apariencias pueden engañar.

Y es que el equipo de Íñigo Vélez de Mendizábal, entrenador en un histórico ascenso culminado con el triunfo en la eliminatoria definitiva ante el Badajoz de Álex Corredera, es todo eso e incluso más. Solo ha sumado 7 puntos, es el segundo por la cola y el peor visitante de la categoría (empate en Ibiza). Pero también es un equipo que fue capaz de ganar al potente Almería, que solo perdió uno de sus seis últimos encuentros –en Leganés, 1-0– y que sumó en los dos más recientes frente a candidatos a subir, Éibar y Sporting, ambos en Lezama y con sendos 1-1.

Vamos, que el prederbi tiene lo suyo, cierto peligro, una amenaza oculta de la que ya están avisados en el Tenerife, no solo por una cuestión de responsabilidad inherente al grupo preparado por Ramis –no han demostrado lo contrario–, sino también por lo sucedido en el anterior encuentro en casa, aquella derrota ante el Mirandés en un final frenético y algo caótico. Este reencuentro con el Heliodoro tras la doble salida a Almería (3-1) y Huesca (2-1), ampliará una todavía corta trayectoria de los blanquiazules como locales. Si entraron en la novena jornada de Liga como cuartos de la tabla fue, sobre todo, por su producción domicilio. Ahí son los mejores con 10 puntos de 15. En cambio, en el Rodríguez López solo han disputado tres partidos, con un balance de un empate (Sporting), una victoria (Ponferradina) y el 1-2 con el Mirandés: 4 de 9. En teoría, la cuarta cita debería acercar esos números en casa a los de un equipo de playoff, su actual estatus.

Para ello, la elección del once deja en el aire varias dudas, como de costumbre. No en la defensa, en la que seguramente repetirá José León. Más bien, en el medio y en el frente de ataque. En el primer espacio, la clave estará en la decisión que tome Ramis con Míchel. En el caso de que juegue hoy, el centrocampista lo hará con el riesgo de ser baja ante Las Palmas si recibe una tarjeta amarilla, dado que suma cuatro amonestaciones. Si el técnico opta por darle descanso, tendrá a mano alternativas suficientes, sobre todo la de Larrea, que todavía no ha sido titular. También está por ver qué papel tendrá Alexandre Corredera: si repetirá como interior derecho, si jugará volviendo al doble pivote... En cuanto a la parcela ofensiva, la incógnita lleva el nombre de Enric Gallego por segunda semana consecutiva. Su apuesta por forzar en Huesca a pesar del esguince que sufrió en Almería, no salió bien. Lo más probable es que hoy no participe, al menos de inicio. Si se lleva por lo hecho hasta ahora, Ramis pondrá a Elady como 9. Apeh llega condicionado por una lesión muscular –si es que llega– y el canterano Ethyan no es, de momento, la segunda opción para el técnico.

En su primera coincidencia con el Tenerife, el Amorebieta recupera al central Luengo, tras una sanción, y tiene las bajas por lesión de Unzueta y Óscar Gil. Su máximo goleador es Obieta (3). El Amore debutará hoy en el Heliodoro.