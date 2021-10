Se agotan los packs de barco y entrada para el derbi canario

Pasión y amor por el ‘Tete’. No se puede definir de otra forma el extraordinario ambiente que se vivió ayer a las puertas de la agencia de viajes Creamostuviaje.com por parte de los aficionados, que acabaron a las 15:00 horas, con los 500 paquetes de barco y entrada para asistir al derbi de Las Palmas-Tenerife del próximo día 16. A esa hora se abrió una lista de espera de 70 personas por si fallaba algún aficionado. También los 90 paquetes de avión se acabaron, aunque bien es cierto que la agencia consiguió 20 plazas más que se pondrán a la venta mañana, domingo, a las 10:00 horas, «hasta agotar existencias».

La única opción entonces de conseguir entradas serán las que se vendan en las taquillas del Heliodoro. El lunes 11, a partir de las 10:00 horas, será el momento en el que habrá que contar «en cuanto tiempo se agotan».

A modo de resumen de lo que ocurrió a las puertas del local, la fila se empezó formar a las 23:00 horas del jueves cuando tres estudiantes se instalaron en la terraza de la entrada de la agencia. Allí empezaron las primeras risas porque «a las 04:30 horas de la madrugada» llegó el cuarto aficionado de una cola que ya era interminable 5 horas después. «Eso es querer y amar unos colores... Y muchas ganas», apuntó uno de los vecinos en la puerta de su edificio.

Y es que un Las Palmas-Tenerife es uno de los clásicos más importantes del panorama nacional «y mucho más ahora que hemos empezado bien en la liga». La afición manda y es que por la defensa de lo blanquiazul, los aficionados aguantaron estoicamente unas colas que por momentos se desbordaron. Todo por conseguir una ansiada entrada para el estadio de Gran Canaria.

Lo cierto es que a las 10:30 horas la agencia había vendido algo más de 200 paquetes de viaje entre los de barco, a 68 euros; y los de avión, a un precio de 97. «A este paso, seguro que no llegamos al domingo al mediodía» advirtió la responsable del negocio Emma Gutiérrez... Y no se equivocó.

Eran momentos en los que la cola llegaba a la confluencia de la calla Heliodoro Rodríguez González con las avenidas Reyes Católicos y San Sebastián. No había diferencias de edad. Hombres y mujeres de toda condición y cada uno o una con un historia distinta, entre las que abundaban la de estar «escaqueado del trabajo. Por favor no me saque la foto. Es la única forma de pillar la entrada e ir al derbi».

Otras se referían a la emoción de la primera vez. fueron los casos de Paula Luis, Jonathan González, Eleazar González o Pedro Rodríguez, que reconocieron estar «emocionados» y esperando a que sus estrenos fuera de casa animando al ‘Tete’ se salde con un triunfo.

Veteranos muchos. Algunos con hasta 5 viajes a Gran Canaria apoyando a su «Tenerife querido», como es el caso de Ricardo Pérez, quien con años a sus espaldas aconseja «tranquilidad porque siempre hay algún momento de calentura» advierte entre risas. Javier Morales, con dos viajes y con ganas de «volver a disfrutar como en anteriores ocasiones». Otro Ricardo, pero de apellido Méndez, señaló que «si no consigo entrada, viajaré de todas maneras a ver si ‘pesco’. Es lo que hay».