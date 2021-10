Rubén Díez: «No habría nada mejor que llegar a Primera con el Tenerife»

¿Cómo gestionaron la visita al Huesca tras dos derrotas?

Nada de eso tenía que empañar el arranque liguero tan bueno que había hecho el equipo. Seguimos trabajando exactamente igual. Ganar o perder dos partidos seguidos no debía cambiar nada. Continuamos confiando en la idea que tenemos, y en Huesca conseguimos una victoria muy importante.

Triunfos en Fuenlabrada, Valladolid y Huesca, empate en Oviedo. ¿Dónde está la clave de tanta producción a domicilio?

Por historia, sé que el Tenerife siempre se ha hecho fuerte en el Heliodoro. Lo que estamos haciendo es afrontar todos los partidos igual, de la misma forma en casa y fuera. Esa sería la clave para sumar la mayor cantidad posible de puntos al final de una temporada. Solo con los resultados en tu campo, muchas veces no te da.

¿No les daría para qué?

Hay una muy buena plantilla, está muy compensada en todos los puestos. A partir de ahí, los objetivos los irán marcando la competición y el avance de las jornadas. Ahora solo pensamos en sumar los puntos el domingo ante el Amorebieta, porque con eso seguiríamos colocados en la zona alta de la tabla y encararíamos el derbi con una motivación extra.

¿Ya se habla del derbi?

No. Solo estamos centrados en el partido ante el Amorebieta, porque es muy importante para nosotros. Si sacamos los tres puntos, llegaremos al derbi muy bien posicionados y bien anímicamente.

Todo indica que será un derbi entre equipos de playoff.

Ellos han empezado muy bien y será un partido muy bonito, sobre todo por el regreso de espectadores a los estadios. Seguro que habrá un ambiente espectacular.

Hablando de ambiente, ¿qué tal se ha encontrado como local en el Rodríguez López?

Se nota que la gente tenía ganas de fútbol después de tanto tiempo sin poder ir a los estadios. Espero que sigamos dando motivos para que el ambiente vaya a más.

¿Vuelven al Heliodoro el domingo con la lección aprendida de la derrota ante el Mirandés?

Sí, claro. Nos tiene que servir para aprender, para no cometer los mismos errores y para seguir creciendo. En Huesca se demostró que sí supimos gestionar la ventaja, que es algo que nos faltó en el partido ante el Mirandés. Los errores nos tienen que servir. Estamos en la jornada octava y este equipo tiene mucho margen de mejora.

¿Qué espera del partido con el Amorebieta?

En Segunda División no hay ni un partido fácil. Puede sonar a tópico, pero esa es la realidad, y más en el fútbol actual. Si no estás al nivel que tienes que estar, cualquier rival te pinta la cara. En ese sentido, estamos mentalizados de que será bastante complicado. Evidentemente, el equipo confía en sacar los tres puntos porque sabemos que tenemos potencial para ello. También sabemos que tendremos que estar al cien por cien en todas las facetas del juego. Si no, se nos va a complicar mucho.

Le pregunto por su participación. ¿Le resultó difícil entrar en el campo para sustituir a Enric Gallego tan pronto en los partidos en Almería y Huesca?

Es complicado en el sentido de que tienes que cambiar rápido el chip y activarte lo más rápido posible para no tener ninguna lesión, pero todos estamos preparados para jugar de inicio y para hacerlo en situaciones como la mía. Es algo diferente y tampoco es de buen agrado, porque juegas por la lesión de un compañero. Pero tratas de entrar lo mejor posible para ayudar a conseguir la victoria.

¿Cómo se ha ido sintiendo?

Poco a poco, conforme voy cogiendo minutos, cada vez mejor.

¿La afición ya ha podido conocer a Rubén Díez?

Creo que todavía me queda. No es que no esté al nivel de la temporada pasada, pero creo que tanto yo como mis compañeros podemos dar un pasito más. Somos muchos nuevos y tenemos que encajar en la forma de jugar que nos pide el míster. No es fácil. Poco a poco nos iremos adaptando.

La aportación de los atacantes está dando que hablar. ¿Le ha sorprendido alguien?

Es que hay muchísima competencia. Y lo bueno y lo bonito es que es muy variada. No somos de las mismas características y eso hace que el equipo sea mucho más completo y que la exigencia en cada entrenamiento y en cada partido sea máxima para intentar ganarte el puesto o ponerle las cosas más difíciles al compañero.

¿Tiene un puesto preferido?

Me siento cómodo por detrás del punta e incluso como ahora, en la derecha o en la izquierda. Estoy contento por haber participado en estos últimos partidos.

Llegó con la Liga iniciada, el 18 de agosto. ¿Cómo se fraguó su fichaje por el Tenerife?

Cuando terminó la temporada pasada, Cordero se puso en contacto conmigo para saber cuál era mi situación en el Castellón –tenía contrato–. A partir de ahí empezaron las negociaciones, pero todo fue muy lento. Si soy sincero, hubo un momento en el que pensé que ya no iba a poder venir. Sin embargo, llegó un punto en el que las gestiones se aceleraron. Yo también hice todo lo posible y lo que estuvo en mi mano para poder salir del Castellón, porque quería jugar en Segunda División y estaba convencido de que quería venir al Tenerife, ya que la propuesta y las condiciones eran buenas. Al final se aceleró todo y, por suerte, se pudo resolver. En dos o tres días se concretó de forma rápida. En cuanto vi que se cerraba la negociación, viajé a la Isla.

Firmó por cuatro temporadas. ¿Qué espera vivir durante ese tiempo? ¿Un ascenso?

Sinceramente, eso sería lo mejor que me podría pasar tanto a nivel personal como a nivel de club. Venir a un equipo histórico y poder ascender, sería lo máximo. No habría nada mejor que debutar en Primera División con el Tenerife.

Ya ha vivido la experiencia de ascender a la desaparecida Seguida B y a Segunda División.

Me falta el más grande y el más difícil. Subí de Tercera a Segunda B en mi primer playoff con el Ebro y hace dos años ascendí a Segunda con el Castellón. Me falta el de Segunda a Primera. Ojalá lo consigamos; y cuanto antes, mejor.

Debutó en Segunda División la campaña pasada con 27 años. ¿Le llegó en un buen momento?

Me costó mucho llegar al fútbol profesional. No sé si fue pronto o tarde. Llegó cuando tenía que ser. Soy de los que piensan que las cosas te llegan cuando tienen que llegar, ni antes ni después. Solo sé que intenté aprovechar esa oportunidad lo mejor posible. A nivel colectivo, que es lo que importa, no fue un año fácil, sino todo lo contrario: no logramos la salvación. Pero personalmente me quedé contento por los minutos que tuve y por lo que pude hacer, porque me sirvió para tener la oportunidad de continuar en Segunda. Por eso el Tenerife se fijó en mí.

¿Cómo era el Rubén Díez del principio? ¿Soñaba con llegar al lugar en el que está ahora?

Empecé como muchos chicos, en un equipo de barrio. Con el paso del tiempo pude llegar a Tercera División. Ahí me costó un poco hacerme un sitio, pero poco a poco fui avanzando. Pasé por los filiales del Huesca y del Zaragoza, pero no llegué a Segunda B. De hecho, me pasé seis temporadas en Tercera División. Pero tuve la suerte de que el Teruel, que había ascendido, me dio la oportunidad de dar el salto que tanto deseaba. En esos tiempos ya había empezado a perder la esperanza de escalar una categoría más para ver cómo me iban las cosas. De esta manera, después de seis meses en el Teruel recibí una oferta del Castellón. La verdad es que para mí fue un paso de gigante. Era la primera vez que salía de casa y recuerdo que tuve mucho miedo. Pero me fue muy bien. Pasamos esa media temporada con sufrimiento, porque casi descendemos a Tercera, pero en la siguiente hicimos el milagro de subir a Segunda División cuando nadie daba un duro por nosotros. En tan solo dos años, pasé de jugar en Tercera a hacerlo en Segunda, y el cambio fue abismal. Ni en el mejor de mis sueños imaginé que en mi primer año en Segunda División iba jugar 40 partidos y a marcar siete goles. Era casi imposible imaginar que eso me iba suceder a mí. Ha sido todo a base de trabajo, de creer en mí, de insistir... Si trabajas, muchas veces tienes la recompensa que buscas.

¿Se valora más cuando el camino es como el suyo?

Lo valoro mucho. Sé muy bien todo lo que me ha costado llegar a ser profesional, lo que he tenido que dejar de hacer para intentarlo, siendo que, en su día, el fútbol no me daba precisamente de comer. A pesar de ello, dejaba de hacer cosas para estar lo mejor posible, rendir el fin de semana... Al final, el tiempo me ha dado la razón.