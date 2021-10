Ramis: «Somos difíciles cuando no regalamos»

Una de las claves del triunfo del Tenerife en Huesca estuvo en las correcciones que introdujo el equipo en la segunda parte. «En la primera regalamos demasiado y la principal diferencia fue que en la segunda no lo hicimos, y cuando no regalamos, somos un equipo difícil», explicó Luis Miguel Ramis en la sala de prensa de El Alcoraz.

El entrenador advirtió de que sus jugadores «necesitan» competir con «más atención y concentración» en determinados momentos para «no cometer unos errores que son relativamente sencillos de corregir». En esa línea, apuntó que «todos los problemas que creó el Huesca» fueron generados por el propio Tenerife. «Son cosas que te penalizan, sobre todo ante equipos de esta categoría», añadió para destacar a continuación que ese defecto desapareció después del intermedio. «Hubo más precisión en las vías de progresión con el balón y pudimos hacer daño».

Ramis reconoció que la presión alta del Huesca puso en dificultades al Tenerife. «Había que sacudírsela y cuando abusamos un poco de los pases en corto en campo propio, nos crearon problemas. Pero en la segunda parte gestionamos mucho mejor esas situaciones, el rival empezó a dejar cada vez más espacios porque acumulaba más gente arriba y nosotros supimos leer bien ese empuje».

En cuanto al plan del partido, Ramis indicó que quiso que los tres jugadores ofensivos que se situaron por delante del doble pivote fueron elegidos para que ejercieran «de interiores y participaran por dentro para buscar la progresión de los laterales, más en la segunda parte que en la primera».

El tarraconense se refirió también a la decisión de incluir en la alineación titular a Enric Gallego, a pesar de que el delantero había llegado al partido con dudas por un esguince de tobillo. «Tenía molestias. Se había pinchado, se vendó y tuvo buenas sensaciones, pero sabíamos que los partidos son muy exigentes y tuvimos en cuenta que se pueden hacer cinco cambios, así que preferí que si tenía que suceder algo, pasara al principio», argumentó Ramis.

Otro nombre propio, el de Nikola Sipcic. El central serbio pasó de siete partidos como titular y jugándolo todo, a ser suplente ayer en El Alcoraz. ¿Sus errores en Almería pesaron demasiado? «Niko está haciendo una temporada extraordinaria», respondió el técnico. «En situaciones de riesgo, los defensas son los que salen peor parados. Pero aquí fallamos todos. En octubre tendremos muchos partidos y jornadas entre semana, y necesitaremos a muchos jugadores», aclaró el tarraconense.

Por último, no se dejó llevar por el resultado en el momento de definir la proyección de un equipo que ya ha ganado en Fuenlabrada, Valladolid y Huesca. «Para eso entrenamos», comentó. «Trabamos y ya está. Estamos muy contentos de que nos sigan. Esto va a ser así. Estamos convencidos de lo que hacemos. Hemos venido con las ideas muy claras. Luego, hay rivales que te ponen las cosas difíciles. Pero, una vez más, el Tenerife ha tenido un comportamiento muy bueno y recibió el premio que buscaba. En relación al resultado, hay que seguir con mucha tranquilidad y no dejar de trabajar», manifestó Luis Miguel Ramis.

Ambriz: «Empataron muy rápido»

Nacho Ambriz no está sabiendo conducir al Huesca hacia el pelotón de candidatos a subir a Primera División. De los tres últimos partidos como local, su equipo empató uno y perdió dos. Algo está fallando. Así justificó el tropiezo de ayer. «Tuvimos la oportunidad de ponernos por delante, pero nos empataron muy rápido», dijo refiriéndose al gol de Alexandre. «No voy a quitarle el mérito a los rivales, que también hacen su trabajo, pero estamos cometiendo errores de concentración», añadió. «El equipo no logra mantener el equilibrio emocional y no culpo a nadie. Si hay algún responsable de que no nos salgan las cosas, soy yo».