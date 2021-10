«Podemos ganar a cualquiera»

Sin salir de la norma de avanzar «partido a partido», en la plantilla del Tenerife son conscientes de que han formado un «buen bloque» y tienen «mimbres» para hacer «las cosas bien» en la temporada 2021/2022. También saben que hay «margen de mejora». De momento, ya han demostrado, como pasó ayer, que pueden «ganar a cualquier rival». Alexandre Corredera, autor del primer gol de los blanquiazules en Huesca, ejerció de portavoz después del triunfo.

«Teníamos claro que iba a ser un partido muy duro, pero veníamos de dos derrotas consecutivas y queríamos brindarle una victoria a la afición y lograrla también para nuestro estado de ánimo», manifestó el jugador gerundense.

En el repaso de lo sucedido, tuvo en cuenta el «golpe» que se llevó el Tenerife con la sustitución de Enric Gallego. «Además, el Huesca empezó muy fuerte y la afición empujaba», añadió sobre unos primeros 25 minutos del Tenerife que fueron «un poco malos». Las cosas empezaron a cambiar justo en el peor momento. «Después de recibir el gol, no nos vinimos abajo. Nos miramos las caras y salimos adelante», contó.

Alexandre fue decisivo en la remontada al establecer el empate con un gol anotado con calidad y sangre fría. «Sam me dio el pase atrás y como sabía que en área pequeña no me podían tocar, tuve tranquilidad para definir», indicó.

Corredera reconoció que «no es causalidad» que el Tenerife haya ganado en tres de sus salidas. «Eso habla bien del equipo, pero llevamos poco y tenemos que alargar esta racha en el tiempo. Hemos ganado en campos complicados. Nuestra seña de identidad es la de ir a competir al límite en casa y fuera», concluyó el futbolista.