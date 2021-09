El grupo de CC-PNC del Cabildo de Tenerife alertó del sobrecoste de las obras de iluminación del estadio. El precio total podría superar el millón de euros. La portavoz nacionalista, Verónica Meseguer, solicitó información en la comisión plenaria de Deportes, pero la consejera, Concepción Rivero, no fue capaz de cuantificar el importe. «Los focos no se han podido utilizar y no solo le echan la culpa al club, sino que parece que han costado más de lo previsto», dijo Meseguer.