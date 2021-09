«El árbitro me pidió disculpas»

A Ramis le pareció «clarísima» la situación de pena máxima. Y añadió un argumento de peso. «El jugador se fue lesionado», indicó antes de comparar ese instante del minuto 11 con el que sí fue interpretado por el colegiado catalán como penalti, pero en el área visitante y por una falta de Sipcic a Sadiq. «Fue una acción algo diferente, pero ahí no hubo ninguna duda», lamentó sintiéndose «perjudicado» por el arbitraje. «Entiendo que se ha equivocado, igual que nos equivocamos nosotros en un balón sencillo que perdimos antes del primer gol», añadió.

A continuación, Aitor Sanz, «sin palabras para definir» lo que había sucedido, aportó una visión a pie de campo. «Fue una acción en la que un compañero se tuvo que ir lesionado y en la que el árbitro comentó que sí había habido contacto, pero no suficiente», reveló el mediocentro, quien escuchó decir a Ávalos Barrera que Enric Gallego le estaba echando «cuento». Aitor se mostró todavía más confuso al dar a conocer otro comentario que surgió en otra fase del partido. «Cuando Sadiq se fue al suelo, sí pitó penalti, pero el propio delantero del Almería me aseguró que no había sido nada», explicó Sanz.

El propio Gallego confirmó el relato de su compañero. Ayer, en declaraciones en los canales oficiales del club, habló de un penalti «claro, pero no por verlo repetido, sino en el momento». Tirado en el césped, el atacante blanquiazul se vio sorprendido por la acusación del colegiado de que estaba echándole «cuento» a su expresión de dolor, comentario del que se arrepintió más tarde. «Me dijo que dejase de hacer cuento, pero cuando me senté en el suelo y pedí el cambio, me pidió perdón. Creo que rectificar es de sabios y él se equivocó. Después del partido hablé con él y le dije que se había equivocado en el comentario y por no pitar el penalti. Me pidió disculpas por lo primero. El penalti lo vio a su manera», manifestó.

La perspectiva de un árbitro.

Manuel Ángel Pérez Lima, árbitro de Segunda y Primera División entre las temporadas 2000/01 y 08/09, saca la conclusión de que la imagen en televisión de la polémica jugada, ofrecida desde diferentes ángulos, «no aclara nada». Lima no detecta ninguna infracción que coincida con las que se recogen en la regla 12 del arbitraje. «Solo hay un forcejeo entre adversarios», apunta el tinerfeño.

La consecuencia de la lesión.

Con o sin falta del defensa del Almería Chumi, lo cierto es que Enric no pudo completar el partido. En realidad, después de intentar durante uno minutos seguir jugando, no tuvo otra alternativa que pedir el cambio al cuarto de hora. El delantero no soportó el dolor en el tobillo derecho. El club confirmó más tarde que había sufrido un esguince, sin especificar ni el grado ni el tiempo que estará de baja. Con el paso de las horas, el protagonista se encargó de ofrecer un mensaje tranquilizador. «Me encuentro un poco mejor», aseguró ayer, todavía en Almería, antes del viaje del equipo a la Isla. «Estaba un poco dolorido, pero me he levantado un poco mejor y espero que la evolución sea positiva. No tuve la suerte de salir bien parado y ya está, tengo que pensar en recuperarme para estar en el próximo partido», indicó fijando su objetivo en la visita al Huesca.