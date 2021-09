Apoyo a La Palma en la camiseta

Triste por las derrota de su equipo, pero al menos «satisfecho» por la labor de sus pupilos en Almería, «a pesar de cometer algunos errores». Luis Miguel Ramis quiso quedarse con los aspectos positivos ofrecidos por los suyos. «Estamos contentos con el comportamiento del equipo. Los jugadores encararon el partido sabiendo lo que debíamos hacer, pero se cometen errores y ahora [esos errores] nos están penalizando en exceso para lo que el equipo está dando. Creo que nos vamos con demasiado castigo, pero equivocarte contra un equipo como el Almería tiene estas cosas», expresó en sala de prensa el técnico tarraconense.

No pasó por alto el entrenador del CD Tenerife una jugada que pudo ser clave, la del posible penalti sobre Enric Gallego que no se señaló y que acabó con el delantero lesionado. «No sé si condiciona o no el partido, pero es una acción dudosa, y aunque no la he podido ver repetida muchas veces, a mí me ha parecido clarísima. Otra que me genera mucha incógnita es la de su penalti, y ahí no ha habido ninguna duda», comentó el tarraconense, hilvanando en su discurso con la jugada que supondría el 1-0. «Cuando escucho las reuniones de los árbitros, dicen que este año no se pitan penaltitos... Lo ha tenido que ver muy claro... El tobillo de Enric está hinchado y solo no se lo ha hecho, le han caído encima y le han cargado. Él me dice que es clarísimo», añadió. «Sí nos sentimos perjudicados. Se ha equivocado [el árbitro] como lo hemos hecho nosotros en un balón sencillo perdido para su primer gol. Y equivocarse contra un equipo de este potencial implica tener muchas menos posibilidades de sacar algo», se lamentó el entrenador tinerfeñista.

Penalti o no, Ramis sí fue más contundente sobre lo que condicionó que Enric Gallego se marchara lesionado. «Nos iba a dar muchísimo, porque su envergadura y buen posicionamiento iba a fijar más a los centrales rivales, que no podrían hacerse tantas ayudas. Entendíamos que el partido estaba en controlarlo y en buscar diagonales y balones al espacio, y ahí les estábamos causando muchísima dificultad... Pero pierdes esa referencia y eso nos perjudicó», explicó el catalán, que también habló del estado del tobillo de su jugador. «Lo tiene un poco hinchado, me imagino que tendrá un esguince... Pero no sé si se podrá recuperar o no para el sábado», apuntó en referencia sobre su presencia o no en el duelo contra el Huesca.

Cuestionado por la presencia en el 11 inicial de tres mediocentros en detrimento de Shashoua, Ramis explicó su táctica. «Entendimos que el partido necesitaba de gente por dentro para que ellos no dominaran ni expusieran todo su potencial. Y que ya luego, conforme avanzara el partido, necesitaríamos el desequilibrio de Samu... Pero han pasado cosas por medio que no nos han dejado expresarnos. Tenemos que aprender a jugar en muchas situaciones. No podemos ser tan previsibles todas las semanas», explicó el técnico blanquiazul, que aún así volvió a reiterar su confianza en el equipo. «Su comportamiento ha sido muy bueno e incluso tuvo el empate. No nos vamos contentos, pero el equipo interpretó bien el partido y compitió muy bien», concluyó.

Tal y como había anunciado, el CD Tenerife lució ayer en su equipación de juego –la segunda de color azul– un lema de apoyo a la Isla de La Palma. Será la camiseta del primer equipaje, la de color blanco, la que se ponga a la venta y los beneficios de su recaudación irán destinados de forma íntegra para ayudar a los damnificados por la catástrofe natural.