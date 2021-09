Respuestas tras el primer revés

Aunque los antecedentes no son nada malos, una visita al Almería suena a prueba exigente. Teóricamente, de las mayores. Por el potencial económico trasladado al deportivo, por aspiraciones, por trayectoria... Por muchos motivos, el equipo que entrena Rubi es de esos que podrían partir como favoritos en casi todos los partidos. Incluso ante un Tenerife que, pese a haber probado ya el sabor de la derrota, no se queda atrás. De hecho, los andaluces, que aspiran a alcanzar hoy al líder –Ponferradina–, superan en solo un punto a un equipo blanquiazul dispuesto a despejar las dudas que se han ido generando a partir del inesperado final del encuentro anterior, resuelto a favor del Mirandés con dos goles en los últimos minutos.

¿Afectará la primera derrota de la temporada? ¿Hay riesgo de entrar en un pequeño bache de resultados teniendo en cuenta que el siguiente partido también será fuera de casa, en Huesca? Las preguntas contrastan con la seguridad que transmiten desde dentro. «No detecto señales de debilidad», aclaró ayer Ramis. Lo cierto es que todo lo que sea sumar en un estadio como el de los Juegos del Mediterráneo, dará más nitidez a la apariencia de los tinerfeños de ser uno de los aspirantes a luchar por el ascenso, objetivo permanente del Almería desde que pasó a ser propiedad de Turki Al-Sheikh en agosto de 2019. Los rojiblancos han jugado dos encuentros en su casa –con un pleno de triunfos– y cuatro en campo contrario. Como visitantes alternaron éxitos y fracasos. Vencieron en Cartagena y, el pasado viernes, en Alcorcón, y pincharon ante el Amorebieta y la Ponferradina. El rotundo 0-4 en Santo Domingo invita a pensar que Rubi dará continuidad a una alineación en la que llaman la atención sus recursos ofensivos. El nigeriano Sadiq Umar aportó 20 tantos la Liga pasada y ahora va por cuatro. Por si fuera poco, Largie Ramazani lleva dos y otros cinco jugadores ya han visto puerta en una ocasión. Si la clasificación dependiera solo de los goles a favor, el Almería sería el líder (12).

Con todo esto, el Tenerife va sin complejos a Almería. No hay mejor aval que ser visitante con más puntos, siete, logrados gracias a las victorias en Fuenlabrada y Valladolid y al empate en Oviedo. La idea consiste en mantener la racha en el mismo estadio en el que Ramis debutó como entrenador blanquiazul el 26 de noviembre de 2020. Pero son situaciones diferentes. Aquel Tenerife no las tuvo todas consigo para sorprender a un rival tan potente. Y no hubo sorpresa: 2-0. Ahora, las sensaciones son otras. La idea del entrenador ha ido cuajando en un once que se va consolidando. Es más, podría ser el mismo de las dos últimas jornadas (Valladolid y Mirandés). No hay nuevas bajas –solo las ya conocidas de Sergio, Bermejo, Lasso, Alonso y Nahuel– ni sanciones. Por ello, Ramis puede repetir una convocatoria en la que Aitor fue la novedad hace una semana. Al capitán le falta dar el paso de tener minutos, aunque no está claro que vaya a hacerlo hoy como titular. Aparte de eso, la sustitución de Mellot por Shaq en el descanso del Tenerife-Mirandés deja en el aire un posible relevo en el lateral derecho. Hoy, noche de respuestas.