Shashoua, en otra dimensión

Si se toma como muestra el primer mes y medio de las tres últimas tres campañas y se analiza la participación de Sam Shashoua en la competición, salta a la vista el crecimiento que ha tenido el atacante inglés. Hace tres años, siendo un recién llegado al Tenerife, no pudo jugar ni un minuto. En realidad, no intervino en toda la campaña. Empezó el curso con una lesión lumbar y acabó saliendo cedido en enero al Atlético Baleares. En el siguiente contó poco para Fran Fernández. En las seis jornadas iniciales apenas apareció en 40 minutos repartidos en cinco partidos. Luego, ya con Ramis en el banquillo, se ganó su continuidad con un rendimiento que se está confirmando en la Liga 21/22, no solo por su condición de titular fijo –ya suma 475 minutos–, sino porque es el blanquiazul más incisivo, el que más tira a puerta.

Con once disparos ha sido el más activo del Tenerife dentro de esa faceta. Por detrás están Elady Zorrilla y Míchel, autores de siete lanzamientos. La insistencia de Sam las seis primeras jornadas se condensa con la producción de un único gol, el que logró en la quinta fecha para adelantar al equipo tinerfeño en el estadio José Zorrilla.

Como reto personal se le presenta la posibilidad de mejorar el registro anotador que dejó la temporada pasada, de tres tantos en Liga y uno en la Copa del Rey. Lo cierto es que a Sam le trajo suerte la llegada de Ramis. De hecho, en su segundo partido, en Albacete, abrió su cuenta. Luego desatascó la eliminatoria con el Sestao River y contribuyó en los triunfos ante el Cartagena y el Alcorcón, ambos en el Heliodoro Rodríguez López. El que fuera canterano del Tottenham ha visto puerta en un total de cinco encuentros, contando el del presente curso en Valladolid, y en todos ganó el Tenerife.

La continuidad ha sido la gran aliada de Sam. Con Ramis solo dejó de jugar entre finales de enero y comienzos de febrero por una microrrotura fibrilar en el abductor derecho. Además, pudo descansar en Oviedo (Liga) y Castellón (Copa) durante la parte del calendario más cargada. En resumen, de los últimos 38 partidos solo en siete se quedó sin pisar el césped, todos correspondientes a la temporada 2020/21. Aparte de todo esto, ha enlazado 15 jornadas como titular.