Ramis, de Almería a Almería

El estadio Juegos del Mediterráneo fue la primera casa deportiva de Luis Miguel Ramis en su etapa como entrenador de Segunda División y también el punto de partida de su trayectoria al frente del CD Tenerife. Este viernes, visita con mirada al pasado.

Luis Miguel Ramis vuelve al origen. Debutó como entrenador del CD Tenerife en el estadio Juegos del Mediterráneo el 26 de noviembre de 2020, mismo escenario del partido de Liga de este viernes (20:00). El contexto es muy diferente. Aquella vez se presentó en el campo del Almería siendo un recién llegado al banquillo blanquiazul, como sustituto de Fran Fernández. Con apenas un par de entrenamientos, trató de modificar el irregular rumbo del equipo en la competición. Esa noche no lo consiguió. Los andaluces cumplieron el pronóstico y vencieron por 2-0 con goles de Lazo y Sadiq Umar. El efecto de su fichaje sí se notó tres días más tarde en Albacete (0-2).

Ahora, a pesar del parón en seco que representó el 1-2 del domingo ante el Mirandés en el Rodríguez López y de que el Almería goleó al Alcorcón en Santo Domingo (0-4), las diferencias entre unos y otros no son grandes en el plano deportivo. Al menos, eso es lo que refleja la clasificación. Después de seis jornadas, el Almería es tercero, con 12 puntos, uno más que un Tenerife situado solo un puesto por detrás.

Medio equipo nuevo.

De los once jugadores que eligió Ramis para su primera visita al Juegos del Mediterráneo como técnico blanquiazul, hay cinco que ya no forman parte de la plantilla: Ortolá, Wilson, Folch, Suso y Fran Sol. De los demás, hay uno que no podrá participar porque está lesionado. Se trata de Bermejo. Los otros cinco sí estarán disponibles, aunque no todos son titulares fijos: Shaq Moore, Nikola Sipcic, Álex Muñoz, Aitor Sanz y Samuel Shashoua. Salieron al campo como reservas los exblanquiazules Jacobo y Nono, además de Joselu, que está cedido en el Lugo, y Manu Apeh. Se quedaron en el banquillo Dani Hernández, Carlos Ruiz, Carlos Pomares y los canteranos Jorge Padilla –ahora en el Atlético Levante–, Víctor, David, Dylan y Félix.

El Almería no ha cambiado tanto. De los integrantes del once, los únicos que ya no pertenecen al club son Jorge Cuenca y Radosav Petrovic. Tampoco repetirá su entrenador, el portugués Jose Gomes. Su sustituto, Joan Francesc Ferrer, Rubi, sí continúa en el cargo.

Desde ese partido, la trayectoria del Tenerife en Liga con Ramis se resume con las diez victorias, nueve empates y diez derrotas de la temporada pasada –24 goles en contra y 28 a favor– y con el balance del presente curso consistente en tres triunfos, dos igualadas y un único encuentro perdido –7 y 3–. A este recorrido hay que añadir tres eliminatorias de la Copa del Rey disputadas a partido único, todas correspondientes al ejercicio pasado: 0-2 al Sestao y al Castellón y un 0-1 en el Heliodoro ante un rival de Primera División, el Villarreal.

No se le da bien.

Ser visitante en el estadio Juegos del Mediterráneo ha sido sinónimo de mal resultado para Ramis. El de este viernes será su cuarto intento de puntuar en un campo del que salió goleado dos veces con el Albacete. Se llevó un 3-0 en la última jornada de la temporada 18/19 y tuvo el mismo desenlace en la primera fecha de la campaña posterior. A estos antecedentes se une el 2-0 con el Tenerife.

Debut en Segunda.

Al margen de las derrotas que sufrió siendo entrenador de otros equipos, el estadio del Almería le debe traer buenos recuerdos a Ramis, principalmente porque el club andaluz fue el que le brindó la oportunidad de iniciar su actual etapa como técnico de Segunda División. El tarraconense se había ido abriendo camino en la cantera del Real Madrid hasta llegar al Castilla, en Segunda B, en la temporada 15/16, como relevo de Zinedine Zidane, que había saltado al primer equipo. En marzo de 2017 fue elegido por los dirigentes del Almería para frenar la caída de un equipo que había empezado mal con Fernando Soriano. Ramis arregló el problema y se ganó su continuidad, pero no llegó a completar el curso siguiente. Fue despedido en noviembre de 2017 tras una serie de cuatro derrotas.