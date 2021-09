Ramis: «Nos pusieron muy alto, somos terrenales»

«Nos volcamos para intentar marcar el segundo gol y, a veces, en esas situaciones se pierde el equilibrio y quedas expuesto», comentó el tarraconense. «La primera parte fue de dominio nuestro, con buenas sensaciones y posesiones. Pero algunas cosas no me gustaron, como tener demasiado lucimiento con el balón. El fútbol te pega unas hostias de locos, pero esto es fútbol profesional y hay que ir de verdad en todo», añadió.

«Puede ser que no hayamos merecido perder. Empujamos y nos volcamos en la segunda parte, pero no mantuvimos el equilibrio ante un rival que juega muy bien y que maneja la transición. Lo pudimos cerrar y no tuvimos fortuna, es cierto también, pero se nos fueron los puntos y tenemos que aprender de estas situaciones», declaró en rueda de prensa.

«Una derrota siempre es difícil de digerir en cualquier circunstancia, pero también hay un rival que juega y que, por momentos, explota sus mejores virtudes. Ellos las mostraron en los dos goles», explicó el preparador.

Ramis contó que el vestuario estaba «jorobado» por la derrota. «Buscamos los tres puntos, pero nos equivocamos en el equilibrio. Intentamos recuperarlo con los cambios, pero no lo llegamos a conseguir. Estos momentos son más convulsos y tengo la responsabilidad de seguir animando al equipo», señaló el entrenador.

Volviendo al desarrollo del partido, afirmó que el Tenerife dominó «muchas situaciones» de la primera parte. «Pero en la segunda pasó todo lo contrario. Se nos echaron arriba y no supimos salvar la presión adelantada. Y cuando optamos por el balón en largo, el equipo dejaba espacios entre líneas. Ahí recuperaban y buscaban transiciones. El Tenerife tuvo opciones para marcar, pero tuvimos que cerrar el partido. Con el 1-1 intentamos buscar el segundo tanto, y eso está bien, pero perdimos el equilibrio y acabamos con los laterales muy arriba. El último gol fue un mano a mano en el que tuvo que haber algún jugador más».

Al ser preguntado por los cambios, reconoció que vio «venir» lo que iba a pasar. «Recibimos el gol del empate y caímos en los mismos errores. Es verdad que con un poco de fortuna pudimos habernos puesto otra vez por delante. Hay veces en las que el rival no aprovecha sus oportunidades y tú sí lo haces. Nosotros tuvimos muchas situaciones para ponernos por delante y no acertamos, por el portero, por los palos...», indicó.

En definitiva, contó que al Tenerife le pudo «el empuje de ir a buscar» el segundo gol. «Eso está bien, pero nos penalizó la pérdida del equilibrio y el castigo fue excesivo», concluyó el entrenador.

Lolo Escobar: «Me encanta el Tenerife»

Como en la rueda de prensa previa al partido, Lolo Escobar destacó las virtudes del Tenerife. «Es un equipo que me encanta y no he hecho más que elogiarlo», manifestó el entrenador del Mirandés. «Es el que más registros maneja en la categoría. Te puede ganar en ataque posicional, en transiciones... Tiene dos mediocentros con un nivel brutal, no concede nada... Espero que no acuse esta derrota. Me parece un equipo súper trabajado y cuando hay tanto sello de un entrenador, me gusta que a los equipos les vaya bien. Confío en que sigan en la línea en la que están», declaró Escobar en la sala de prensa del Heliodoro después del triunfo de su equipo. El técnico recordó que en la plantilla del Mirandés hay muchos debutantes en Segunda. «Somos muchos los que estamos debutando. Y cuando estás en un escenario como este y en un partido que vas perdiendo, es complicado. No puedes corregir porque el ruido ambiental no te lo permite. Al principio, los cambios no tuvieron efecto, pero lo achaco más a que estábamos debutando en un escenario tan importante como este», apuntó. Escobar reconoció que no podía estar «más orgulloso del trabajo» de sus futbolistas. «Somos un equipo que asume riesgos y que necesita su mejor versión en cada partido», añadió antes de referirse a Raúl Lizoaín. «Nos mantuvo en el partido con paradas de mucho mérito», comentó el entrenador de un equipo que se sitúa quinto en la tabla.