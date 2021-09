«No hemos matado el partido»

Cuando Míchel Herrero materializó el penalti para el 1-0, inició el trabajo para desquitarse del solo medio gol que anotó apenas siete días antes en Valladolid. Sin embargo, ante la reacción final del Mirandés, el tanto del valenciano no le sirvió de nada esta vez al CD Tenerife. «Hemos hecho una gran primera parte y también un gran inicio de la segunda; creo que teníamos el partido controlado, sabiendo que debíamos ir mucho por fuera para crearles problemas, y con ello generamos muchas más ocasiones que en cualquier otro partido. Pero no las hemos materializado y no hemos matado el encuentro para tener esa calma, y al final lo hemos pagado», se lamentaba el mediocentro blanquiazul, que no negó en ningún momento los defectos exhibidos por los suyos. «Hemos cometido muchos errores y en casa, tras ir ganando 1-0, no podemos darle oportunidad al rival. Esos errores no se pueden volver a repetir. Nos hemos confiado y esa confianza nos ha hecho mucho daño», reiteró el jugador del cuadro isleño, lleno de «rabia» porque «no se pueden escapar estos partidos en casa». «Estos son los puntos importantes y que hay que ganar», insistió.